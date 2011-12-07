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В столице Татарстана начался III Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань»

Лауреаты и дипломанты во всех номинациях будут определены 25 мая.

Международный конкурс пианистов «Светозарная Казань» стартовал в столице Татарстана. В этом году конкурс проводится заочном формате — участники присылали в оргкомитет «Светозарной Казани» видеозаписи своей конкурсной программы. В конкурсе несколько номинаций: «Сольное исполнительство», «Фортепианный ансамбль», «Искусство концертмейстерского мастерства», «Общее фортепиано», «Учитель — Ученик», «Синтезатор».

Жюри оценивает конкурсантов в нескольких возрастных категориях: до 6 лет и от 15 и старше. Есть даже специальная номинация для пианистов-любителей. Прослушивания продолжатся до 25 мая. Именно в этот день будут определены лауреаты и дипломанты во всех номинациях.

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