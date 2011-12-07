Гала-концерт VI Республиканского фестиваля «Балкыш» («Сияние») прошел в формате онлайн

В Казани состоялся гала-концерт VI Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»). В этом году фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летнему юбилею со дня образования ТАССР.

В фестивале приняли участие более 200 творческих коллективов ветеранов и исполнителей из всех городов и районов Татарстана. К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации они не смогли приехать в Казань и выступить на одной сцене. Но концерт состоялся в формате онлайн-трансляции. Съемки вокальных, танцевальных номеров участников «Балкыш» («Сияние») проходили на 50 концертных площадках. И эти номера транслировались в прямом эфире во время концерта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.