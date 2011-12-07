В Национальном музее РТ стартовал музыкальный фестиваль «Хорошая музыка». Фестиваль проводится в рамках летнего культурного проекта Национального музея РТ «hABA». Фестивальные концерты проводятся во внутреннем дворе музея, под открытым небом.

Первый концерт состоялся 15 июля 2021 года. Зрители услышали произведения Рустема Яхина, Александра Ключарева, Назиба Жиганова и других композиторов. На открытии фестиваля всех ждал сюрприз - на сцене звучал рояль, принадлежавший Рустему Яхину. Сейчас этот рояль является экспонатом Национального музея РТ.

Следующий фестивальный концерт состоится 26 августа в 19:00. Его тема: «Классика и джаз».

В концерте принимает участие композитор и гитарист Виталий Харисов, пианистка Алсу Абдуллина, джазмен и саксофонист Евгений Соколов, композитор и главный дирижер Театра Карима Тинчурина Ильяс Камал, который представит уникальный инструмент кыл-кубыз, Алина Загидуллина (саксофон), Фанис Мухтаров (вокал). Произведения Рустема Яхина, Александра Ключарева, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Сайяра Хабибуллина, Рашида Калимуллина прозвучат в оригинальных джазовых обработках.

Третий концерт запланирован на 29 августа. Солисты Оперной студии Казанской государственной консерватории им. Назиба Жиганова исполнят популярные татарские романсы, арии и дуэты из музыкальных спектаклей «Ходжа Насретдин», «Ильдар», «Тюляк», «Голубая шаль», «Наемщик», «Джалиль».

Музыкальный фестиваль «Хорошая музыка» проводится Национальным музеем РТ и музеем композитора Назиба Жиганова, при поддержке Министерства культуры РТ.

12+