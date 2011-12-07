Инсаф Хамитов: Время заставляет театры работать со зрителями в разных форматах

Как в современных условиях, когда многие мероприятия, события переходят в дистанционный формат, завлечь зрителей в театр? Об этом наша беседа с руководителем рекламно-информационной службы Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Инсафом Хамитовым.

— Инсаф Камилович, вы в Камаловском театре работаете 20 лет. Что является главным в продвижении спектаклей?

— Всем известна фраза, которая приписывается Константину Сергеевичу Станиславскому: «Театр начинается с вешалки». Но на самом деле театр начинается с афиши. Чтобы человек переступил порог театра и дошел до гардероба, он должен знать, куда и на что идет. Для этого и нужна афиша.

Кстати, интересный факт: есть версия, что афишу первого публично показанного спектакля на татарском языке нарисовал не кто иной, как писатель, драматург Галиасгар Камал. И это похоже на правду. Камал был издателем, очень хорошо понимал принципы работы рекламы. А в последние несколько лет своей жизни он работал редактором в отделе объявлений и рекламы газеты «Кызыл Татарстан».

— Театр без афиш никогда не существовал…

— Да, афиша — это как этикетка для товара. Если она привлекательная, то больше шансов, что товар купят. Афиша — не просто информационный листок, она должна быть сделана красиво, со вкусом, по возможности отражать художественный смысл спектакля и не портить внешний вид здания и окружающей среды.

Сейчас нередко афиши концертов можно увидеть на заборах, стенах, причем это афиши давно прошедших концертов. Это не красит город. Вот уже более 20 лет классическая концертная либо театральная афиша не находит достойного места на улицах Казани. В центре города должны быть определенные места, где казанцы и гости нашего города могли бы узнать, что идет на сценах казанских театров. Например, в Санкт-Петербурге и Москве эта проблема в какой-то мере решена.

Кстати, сохранилась любопытная фотография, сделанная 5 июля 1930 года в Москве: Михаил Калинин и Иосиф Сталин идут на заседание съезда партии. На стене, вдоль которой они идут, расклеены афиши спектаклей, выставок, и среди них — афиша одной из первых татарских опер «Эшче».

— Но сегодня одних афиш мало?

— За другие театры не скажу, но наш театр за более чем вековую историю никогда не «выезжал» только за счет афиши. Все достижения научно-технического прогресса на каждом историческом этапе в полной мере «запрягаются» для достижения цели — завлечь публику в зал.

Национальная периодическая печать, которая приходится ровесницей национальному театру, с первых своих выпусков пестрит театральными рецензиями, анонсами и объявлениями. Период зарождения и развития звукозаписи и «виниловый бум» — пожалуйста, основатели татарского театра Ильяс Кудашев-Ашказарский и Габдулла Кариев выпускают свои записи на граммофонных пластинках фирм «Пате» и «Зонофон». А позднее, уже в советское время, фирма «Мелодия» издает миллионными тиражами звуковые учебные пособия по татарской литературе для школ, где звучат отрывки из аудиоверсий наших спектаклей. Эталоны татарской литературной речи в исполнении Габдуллы Шамукова, Халила Абжалилова, Галимы Ибрагимовой, Шауката Биктимирова…

Я еще застал то время, когда на «Радио Татарстана» каждое воскресенье после обеда в эфире звучали специально записанные радиоверсии спектаклей. Заслушивались! И охват аудитории был колоссальный.

Невозможно, говоря современным языком, посчитать рейтинг просмотров, например, спектакля «Старик из деревни Альдермыш», показанного по общесоюзному телевидению! Телевизионные версии камаловских спектаклей составляют огромную часть золотого фонда республиканского телевидения. Они и сейчас периодически транслируются и вполне смотрибельны.

— В 60-е годы прошлого века боялись, что на смену театру придет телевидение, позже реальную угрозу театру увидели в интернете…

— Да, но опасения оказались напрасны — театр жил и будет жить. Любой новый инструмент продвижения, любой вновь выявленный канал коммуникации театр очень быстро адаптирует под себя и для своей благородной миссии. Да, возможность онлайн-трансляций спектаклей, показ видеозаписей из театральных архивов — это сегодняшняя реальность. Удобно, комфортно, доступно, почти бесплатно. Но все равно посещение живого спектакля ничто не заменит. Только при физическом присутствии зрителя в зале на сцене здесь и сейчас рождается необъяснимая магия. Из-за карантина театры не работали несколько месяцев, и мы чувствуем, как зрители соскучились по живому театру, а театру, как воздух, необходима публика. Теперь мы открылись и всех ждем. Магия возрождается…