Гумар Исмагилов стоял у истоков татарского театра

Фильм снят режиссером Леонидом Славиным по сценарию драматурга, публициста Рабита Батуллы. Съемки проходили в Казани, Крыму и узбекском городе Андижане, где работал Гумар Исмагилов. Гумар Исмагилов (1907 - 1983) прожил непростую жизнь. Как рассказал режиссер фильма Леонид Славин, несмотря на то что Гумар Гимранович стоял у истоков профессионального татарского театра в Казани, имя его в республике оказалось незаслуженно забыто. Специалисты Государственного архива Республики Татарстан разыскали в фондах документы, кадры кинохроники, фотографии, рассказывающие о Гумаре Исмагилове и истории татарского театра в 30 - 50-е годы прошлого столетия.Также информацию о нем собирали в архивах Крыма, Узбекистана. И не случайно первый показ фильма прошел в Государственном комитете Республики Татарстан по архивному делу незадолго до официальной презентации. Съемочной группе посчастливилось найти людей, работавших с мастером. Одна актриса крымско-татарского театра, которой 99 лет, рассказала много интересного о крымском периоде жизни и творчества Гумара Гимрановича. Рабит Батулла отметил, что Гумара Исмагилова в Татарстане, к сожалению, не помнят. И это трагедия великого человека. Он был высокопрофессиональным режиссером, талантливым организатором. В Казанском театральном техникуме Гумар Исмагилов получил сразу две специальности: актер и режиссер. Был главным режиссером Татарского академического театра. Учился в ГИТИСе у Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина, Качалова, Мейерхольда, посещал лекции Луначарского. В Казани молодой режиссер совершил настоящий прорыв в театральном искусстве. На сцене театра им. Г.Камала он поставил «Квадратуру круга», «Город ветров», «За туманом» Шарифа Камала, «Искры», «Ташкыннар» («Потоки») Тази Гиззата, «Зубаржат» Фатиха Сайфи-Казанлы, «Профессор Мамлок» Вольфа, «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «Враги» А.М.Горького и другие спектакли.В конце 30-х годов были репрессированы многие татарские писатели, драматурги, актеры. Гумар Гимранович не стал дожидаться ареста и уехал в Крым. С 1938 по 1943 год был режиссером крымско-татарского театра в Симферополе. Во время ВеликойОтечественной войны немцы оккупировали Крым. Они собрали коллективы русского и татарского театра. Был объявлен приказ, обязывавший всех артистов приступить к работе. Кто откажется или будет саботировать, с теми поступят по законам военного времени - расстреляют. Среди работников театра были члены Симферопольской подпольной организации, которые вели героическую борьбу против оккупантов. В 1943 году подпольная организация была раскрыта, арестованы и расстреляны гестапо большинство ее членов.Когда советские войска освободили Крым, счастье освобождения длилось недолго. Власти решили депортировать всех крымских татар. Исмагилову как казанскому татарину предложили остаться. Но он на такое предложение ответил: «Я не имею права бросать своих актеров, поэтому разделю их судьбу». Четыре года он провел в ссылке, уехал в Узбекистан, в Андижане руководил узбекским музыкально-драматическим театром. Его спектакли «Женитьба» Николая Гоголя, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Русский вопрос» Константина Симонова, «Разбойники» Шиллера и другие постановки вошли в золотой фонд театра. Скончался Гумар Гимранович Исмагилов в 1983 году. Похоронен в Андижане.Фильм «Тернистый путь» будет представлен в конкурсной программе всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Этот фестиваль посвящен укреплению межнационального единства народов России. Пройдет он с 6 по 10 ноября в Крыму и приурочен к празднованию Дня народного единства.