Поэт-песенник Рамиль Чурагул: Уфу и Казань объединяют мосты дружбы

Мы встретились с Рамилем Чурагулом в Башкортостане, где проходила V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии».

— Только что вернулся их Казани! Всегда с радостью знакомлю своих друзей с этим замечательным городом. Люблю свою песню «Между Уфой и Казанью», музыку к которой написал Азат Имаев. Это песня дружбы. Между Татарстаном и Башкортостаном есть реки. Но реки нас не разъединяют, а объединяют. Нас объединяют мосты дружбы. Сам спел эту песню, хотя я и не профессиональный певец, сам снял клип. И мне приятно, что за небольшое время клип «Между Уфой и Казанью» уже набрал 500 тысяч просмотров. — рассказал Рамиль Мутагарович в интервью «Казанским ведомостям».

Подробности — в одном из ближайших номеров «КВ».