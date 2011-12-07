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Поэт-песенник Рамиль Чурагул: Уфу и Казань объединяют мосты дружбы

Ежегодно в конце августа, известный поэт из Башкортостана, автор стихов более 1000 шлягеров Рамиль Чурагул проводит для почитателей своих песен экскурсионную автобусную поездку в Казань «Мосты дружбы». Необычный творческий тур приурочен ко дню рождения поэта.

Мы встретились с Рамилем Чурагулом в Башкортостане, где проходила V Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии».

— Только что вернулся их Казани! Всегда с радостью знакомлю своих друзей с этим замечательным городом. Люблю свою песню «Между Уфой и Казанью», музыку к которой написал Азат Имаев. Это песня дружбы. Между Татарстаном и Башкортостаном есть реки. Но реки нас не разъединяют, а объединяют. Нас объединяют мосты дружбы. Сам спел эту песню, хотя я и не профессиональный певец, сам снял клип. И мне приятно, что за небольшое время клип «Между Уфой и Казанью» уже набрал 500 тысяч просмотров. — рассказал Рамиль Мутагарович в интервью «Казанским ведомостям».

Подробности — в одном из ближайших номеров «КВ».

 

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