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В Лаборатории THEATRUM обсудят принципы создания музейно-театральных проектов

В этом году на участие в Лаборатории THEATRUM поступило более 90 заявок.

25 августа в Казани стартует Лаборатория THEATRUM. Этот проект Института театра (Образовательный проект Фестиваля «Золотая Маска») был основан в 2019 году. 

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ, в этом году на участие в Лаборатории THEATRUM поступило более 90 заявок, из них были отобраны самые интересные заявки из Ростова-на-Дону, Воронежа, Кирова, Перми, Кемерова, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Татарстан в проекте представят Музей естественной истории Татарстана, Музей Е. А. Боратынского, Национальная Библиотека РТ, Музей-квартира композитора Назиба Жиганова, Дом-музей академиков Арбузовых, Дом-музей В. И. Ленина. Штаб лаборатории расположится в Центре современной культуры «Смена».

За пять дней в рамках Лаборатории пройдут теоретические и практические занятия, которые проведут ведущие российские эксперты в сфере музейно-театральных проектов. В результате для одного из музеев будет разработан креативный музейно-театральный проект.

КВ
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