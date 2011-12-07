В Казани пройдет акция ко Дню памяти Мусы Джалиля

На площади 1 мая у Спасской башни Кремля пройдет традиционный День памяти в честь великого татарского поэта, Героя Советского Союза, а также его соратников — 11 джалиловцев. В честь каждого часы на Спасской ударят по одному разу.

Участники акции возложат цветы к памятнику, на площади будет звучать аудиогазета, имитирующая прессу времен Джалиля, чтобы погрузить участников акции в атмосферу тех лет. Присутствовать будет и дочь поэта Чулпан Залилова, член союза писателей Татарстана.

Кроме того, в этом году будет представлена уникальная композиция «Муса. Моабит», подготовленная творческим коллективом «Калеб». Она будет включать в себя новые песни, написанные по мотивам стихотворений великого поэта членом Союза композиторов РТ Миляушой Хайруллиной, а исполнят их лауреаты престижных конкурсов — Ильгиз Мухутдинов и Айгуль Гардисламова.

Также участники акции смогут увидеть небольшие театральные постановки в исполнении Саида Минубаева и Альбины Нугмановой.

С новой программой выступит главный дирижер Тинчуринского театра, виолончелист, молодой татарский композитор и лауреат премии Джалиля Ильяс Камал и еще один лауреат премии, член союза писателей РТ Булат Ибрагимов.