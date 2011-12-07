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В Казани учреждена новая премия по названием «Культура малой Родины»

Премия будет вручаться двум актерам, которые номинировались на театральную премию Министерства культуры РТ «Тантана».

Первыми лауреатами этой награды стали две актрисы. Актриса Атнинского татарского государственного драматического театра им. Г. Тукая Разиля Мухлисуллина за роль Марии Небылицы в спектакле «Фронтовичка» и актриса Набережночелнинского театра кукол Ева Мингажева за роль Юкико в спектакле «Сказка Страны восходящего солнца».

Как сообщила координатор проекта «Культура малой Родины», заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, Премия будет вручаться двум актерам, которые номинировались на театральную премию Министерства культуры РТ «Тантана».

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