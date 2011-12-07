Звездный финал «Казанской осени»

Солисткой вечера по приглашению художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России Александра Сладковского выступила великолепная Динара Алиева. В исполнении народной артистки Азербайджана, солистки Большого театра России, приглашенной солистки Венской государственной оперы и Латвийской национальной оперы прозвучали фрагменты из опер Дж.Верди, Дж.Пуччини, К.Сен-Санса, А.Дворжака, С.Рахманинова, П.Масканьи, Ф.Чилеа и другие произведения.Динара Алиева - лауреат многих авторитетных международных конкурсов (имени Марии Каллас, Елены Образцовой, Франческо Виньяса, Пласидо Доминго) и обладательница Почетной медали Фонда Ирины Архиповой, диплома Союза концертных деятелей России. В 2007 году Юрий Темирканов наградил певицу специальным дипломом «За триумфальный дебют» фестиваля «Рождественские встречи в Северной Пальмире». В 2018 году была удостоена звания «Народная артистка Азербайджана». Напомним, в этом году в рамках трех концертных вечеров гостями VIII концертного сезона «Казанской осени» стали звезды российской оперной сцены: солистка театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит и ведущий баритон Большого театра Андрей Жилиховский, а также звезда мировой оперы - ведущая солистка театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, народная артистка России Хибла Герзмава. Международный оперный фестиваль «Казанская осень» проводится в Казани с 2011 года по инициативе маэстро Александра Сладковского. Главный концерт фестиваля традиционно проходит в День Республики Татарстан 30 августа у здания Дворца земледельцев в Казани в современном формате на открытом воздухе (open air). За годы проведения в фестивале принимали участие российские и мировые звезды оперы: Роберто Аланья, Дмитрий Хворостовский, Венера Гимадиева, Леонардо Граменья, Симона Кермес и другие мастера оперной сцены. В рамках «Казанской осени» состоялись постановки татарских опер «Алтынчеч» Назиба Жиганова и «Белый волк» Зульфии Рауповой.