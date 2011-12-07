Россия увидит «визитную карточку» Татарстана

Артисты ансамбля представят программу «Туган ил» («Родная сторона») во Владимире, Москве и Чебоксарах. В концерт войдет и премьера музыкально-хореографического спектакля «Туй» («Свадьба») в постановке художественного руководителя Госансамбля песни и танца РТ, народного артиста РТ Айрата Хаметова. По информации пресс-службы ансамбля, спектакль основан на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар конца XIX - начала ХХ века.

Как рассказал директор Государственного ансамбля песни и танца РТ Юрий Жуков, гастроли коллектива организованы с учетом санитарных требований: для соблюдения социальной дистанции будет задействовано большее количество автобусов. Закуплены средства для дезинфекции, маски. Также во время турне будет регулярно проводиться термометрия.

Гастроли стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры России и Росконцерта.

После завершения турне программу «Туган ил» можно будет увидеть на сцене театра им. Г. Камла.