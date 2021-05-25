Активисты написали заявление на включение парка и аллеи с липами около уничтоженной усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи Высокогорского района Татарстана в перечень объектов культурного наследия. Председатель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова сообщила «Казанским ведомостям».

«Другого способа нет. Мы не видим, по крайней мере. Он не может быть памятником природы, потому что это совместное творение человека и природы, это культурный ландшафт. Он не может быть „особо охраняемой природной территорией“. Только — „объект культурного наследия, культурный ландшафт“. В своей заявке мы сформулировали: „садово-парковое искусство усадебной культуры“», — отметила Забирова.

Ранее эта усадьба принадлежала Нарышкиным, а затем в 1881 году она перешла во владение маркизов Паулуччи. К сожалению, сама постройка не сохранилась, но остались яблоневый сад и парк с аллеей из лип. Накануне стало известно о том, что яблони были срублены неизвестными. Сейчас активисты намерены сохранить парк и аллею.

Забирова отметила, что сейчас «усадебная культура» уходит, а объекты не сохраняются. И проблема их охраны актуальна для всей России и для Татарстана в частности. Собеседница издания привела в пример несколько удачных примеров в республике: Сад Родионовского института, который сейчас является Суворовским училищем, парк загородного Архиерейского дома, «Архиерейский лес», отдельными позициями числятся Лядской сад и парк «Чёрное озеро».

Сейчас ТРО ВООПИиК направило заявление в Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана.

«Мы даже кадастровый план подключили — нам Наталья Фишман (Фишман-Бекмамбетова, помощник Президента Татарстана — прим. Ред.) помогла, администрация пошла на встречу — дали нам документы. Мы максимум что можно в эту заявку добавили», — сказала Забирова.