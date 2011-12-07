VOLGA FASHION WEEK: в Казани представили лучшие образцы коллекций 36 российских дизайнеров

Многочасовое шоу состоялось в пятизвездочном отеле Kazan Palace by Tasigo. В нем участвовали дизайнеры из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, Самары, Тольятти, Ульяновска, Ярославля, Владимира, Йошкар-Олы и других городов.

Началась Неделя моды с делового общения «Fashion экранизация — мода в твоих руках». Участники дискуссионной площадки обсудили современные тенденции, поговорили о том, как мир моды пережил период вынужденной самоизоляции и карантин. Нашлись и те, кто считает, что этот период пошел моде на пользу — увеличилось число пользователей соцсетей, люди стали больше уделять времени себе, чаще показывать себя миру через Интернет. Одним словом, мода стала цифровизированной, ушла в минувшем году в Сеть. Но, к счастью, все потихоньку вернулось в свое русло, и вот появилась возможность поклонникам моды встретиться вместе.

Особым гостем дискуссионной площадки стала 12-летняя София Терёшина из Сочи, которая привезла собственную коллекцию джинсовой одежды «Непоседы». Девочка уже три года придумывает, кроит и шьет одежду для детей. А кто лучше знает, что нужно детям, если не они сами? Мама у Софии вовсе не из фешен-индустрии, по образованию ветеринарный врач, но всеми возможными способами помогает дочке развиваться. Юный модельер, конечно же, мечтает в будущем открыть свой Дом моды и творчества, где смогли бы реализовать себя творческие дети и подростки. Говорит, что уже все посчитала, и ей по меньшей мере на это нужен миллион. Гости мероприятия заулыбались. Кто знает, может, найдется меценат и сбудется детская мечта?

В день показа жизнь в отеле закипела еще задолго до начала мероприятия. Девушки, дамы в возрасте разных размеров, дети всех возрастов стали преображаться — им предстояло в качестве моделей за несколько часов продемонстрировать и раскрыть идеи почти четырех десятков брендов.

И вот вечер моды начался. В шикарном зале не было практически ни одного свободного места. Открылся показ с современных мужских костюмов, предназначенных для мусульман, а далее гости погрузились в море женственности и красоты. Были тут и коллекции грядущей осени — практичные, красивые костюмы и платья. Произвели фурор сюрреалистичные наряды, когда девушки ходили по подиуму с крыльями и масками в виде лошадиной головы. Одна коллекция и вовсе была с кислородными масками, ставшими актуальными в нынешние времена пандемии. Однако особое умиление вызывали, конечно же, маленькие модели. Пухленькие и худенькие девочки уверенно шествовали по подиуму, представляя на суд зрителя яркие и практичные наряды.

Дизайнеры сошлись в одном: женщина может выглядеть шикарно с любым весом и размером одежды. Как сказала менеджер по развитию одного казанского бренда Татьяна Кунчий: «Чтобы выглядеть прекрасно, не обязательно быть худой.» По ее словам, представленные модели созданы с учетом особенностей наших российских женщин: высокий рост, роскошный бюст, широкий таз, животик и так далее. Экологичность сейчас в тренде. Модели создаются предпочтительно из натуральных тканей, например из льна. Представленная коллекция говорит миру о том, что русская женщина может быть счастливой, независимо от размеров одежды: 56-го или 64-го.

Казань для проведения Недели моды выбрана не случайно. В этом году организаторы отмечают просто аншлаг — такого спроса на участие еще не было. Было подано около 50 заявок дизайнеров, отобрано около 40. Как говорят организаторы, столица РТ — очень ресурсный город: здесь много стилистов, дизайнеров, визажистов, а сама атмосфера города располагает к развитию смелых проектов.