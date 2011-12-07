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В Казани дан старт первому вокальному телевизионному конкурсу «Яна Йолдыз» («Новая Звезда»)

Первый этап конкурса был заочным и длился несколько месяцев. Очный этап стартовал в обновленном КЦ «Сайдаш». В этот тур прошли самые яркие, самобытные молодые исполнители эстрадных песен на татарском языке.

Второй этап станет по-настоящему телевизионным. Со 2 октября, по пятницам, в эфире Телеканала ТМТВ можно будет знакомиться с исполнителями, отобранными жюри, побывать на репетициях проекта, услышать песни в исполнении конкурсантов. Это будет настоящее телевизионное реалити-шоу. Гала-концерт запланирован на 13 декабря в КРК «Пирамида». Там будут названы имена трех сильнейших исполнителей. А дальше зрительское голосование определит победителя песенного марафона «Новая Звезда». Его имя будет объявлено на большом концерте, который состоится 19 декабря в концертном зале им. И. Шакирова.

В жюри телепроекта вошли российская актриса, режиссер, продюсер Лина Арифулина, заслуженный артист Башкортостана Элвин Грей, народная артистка РТ Зайнаб Фархетдинова, представители ГК «Барс Медиа Груп», которая является организатором этого конкурса.

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