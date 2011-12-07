Молодежный театр на Булаке: Можем позволить себе быть разными

Творческая встреча деятелей театра и кино, художников, писателей, искусствоведов состоялась в Доме актера им. М.Салимжанова. Центральным событием встречи стала презентация документального фильма «Неоднозначный театр. Однозначно». 52-минутный фильм режиссера Юрия Гвоздя и сценаристки Елены Крайновой рассказывает о Молодежном театре на Булаке, который недавно отметил свой 10-летний юбилей.

Молодежный театр на Булаке был основан в 2010 году театральными деятелями Евгением Аладинским, Виктором Степанцовым и Рустамом Фаткуллиным. Театр задумывался как центр творческих инициатив, как площадка, позволяющая молодым коллективам ставить свои экспериментальные постановки. Он располагался на втором этаже ретро-клуба «Крылья», где могли разместиться около 150 человек. Студенты Казанского театрального училища, ученики Рустама Фаткуллина, собирали театр буквально из ничего: приносили стулья, столы, лавки, искали реквизит. Ребята сами оборудовали сцену и зрительный зал, делали декорации, так как коллектив существовал и существует без какой-либо поддержки извне.

В настоящее время в труппе театра на Булаке около 25 человек. Есть два ведущих направления: взрослое и детское. С каждым годом увеличивается количество премьер, ведется работа по созданию детских шоу-программ.

Театр участвует в благотворительных акциях и программах, выезжает в детские дома республики и Казани. На благотворительные детские спектакли приглашаются дети-сироты и дети

из неблагополучных семей. Проводятся благотворительные тематические показы для пенсионеров, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

Как рассказал Юрий Гвоздь, заявка сценария фильма о театре на Булаке стала победителем конкурса кинопроектов, организованного Министерством культуры РТ. Снимали полгода. У документалистов была сложная задача: разгадать загадку популярности Молодежного театра. Не обошли вниманием и место, где расположен театр, овеянное интересными мифами и легендами.

- Место, безусловно, оказывает влияние. Булак всегда был волшебным уголком Казани. В этом есть определенный театральный магнетизм и своя аура. Наш театр - связующая нить между поколениями. К нам приходят и совсем маленькие дети, и очень взрослые люди. Мы стремимся к тому, что наши зрители были не просто наблюдателями, но и принимали участие в действии. Формат наших спектаклей абсолютно разный: начиная от комедий положений, остросоциальных

драм до пластических, танцевальных постановок. И мы можем себе позволить быть разными, экспериментировать, - отметил главный режиссер Молодежного театра на Булаке, преподаватель Казанского театрального училища, доцент кафедры музыкального театра КГК Рустам Фаткуллин.

Зал в театре маленький. Но как рассказала актриса, педагог и режиссер Наиля Фаткуллина, в этом есть свое преимущество. За счет камерности создается особая доверительная атмосфера. Актеры видят каждого зрителя и могут работать глаза в глаза.

P.S. На торжественном вечере, посвященном 10-летнему юбилею Молодежного театра на Булаке, который состоялся в КРК «Пирамида», заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева вручила коллективу театра и его директору Виктору Степанцову благодарность от Кабинета министров РТ. Также Виктор Степанцов получил звание «Заслуженный работник культуры РТ»,

а актриса театра Наиля Фаткуллина получила звание «Заслуженный деятель искусств РТ».