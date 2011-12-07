Казань станет центром обсуждения проблем современного кино, театра и телевидения

26 мая в Казанском государственном институте культуры состоится Международная научно-практической конференция «Экранные и сценические искусства в контексте современного культурно-образовательного процесса».

Ведущие специалисты ГИТИСа, ВГИКа им. С.А. Герасимова, Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, других творческих вузов обсудят актуальные проблемы подготовки кадров для театра, кино, телевидения.

Конференция будет транслироваться на платформе Zoom. Дистанционный формат форума позволит принять в нем участие театроведам, преподавателям, руководителям творческих коллективов, студентам из разных регионов России, Швеции, Венгрии, Перу, Казахстана, Узбекистана, Турции.