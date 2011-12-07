Министр культуры РТ Ирада Аюпова: Онлайн-пространство - мощная зона развития культуры

Пандемия вернула нам культуру чтения

— Ирада Хафизяновна, какие основные уроки преподнесла пандемия сфере культуры?

— У любого кризиса есть две составляющие: с одной стороны, это потери, с другой — новые возможности. Это касается не только культуры. Пандемия показала, что есть истинные ценности — здоровье, радость общения, возможность без страха выйти на улицу, сходить в театр, на концерт, просто погулять.

Я благодарна руководству республики за то, что в такой непростой период учреждения культуры продолжают работать.

Мы одними из первых в стране открыли музеи после карантина. Они открылись у нас 18 мая. За 6 месяцев в наших музеях побывал 1 млн 310 посетителей. Это, конечно, меньше, чем до карантина, но тоже хороший показатель. Примерно столько же посетителей было и в библиотеках. Особенным спросом пользуются книги для детей и подростков. Можно сказать, что благодаря пандемии к нам постепенно возвращается традиция и культура чтения. Это один из положительных моментов пандемии.

Чтение меняет сознание человека. Не зря же в некоторых странах люди, отбывающие наказание, после освобождения получают от государства целевую дотацию на приобретение книг.

Пришлось учиться работать в новых условиях

— Пандемия диктует новые методы работы. Готовы ли были учреждения культуры к освоению непривычного для них виртуального пространства?

— Так совпало, что в начале 2020 года коллегия Министерства культуры РТ прошла в Иннополисе. Как раз говорили, что нам надо активнее расширять свое присутствие в онлайн-пространстве. Там — мощная зона развития. Но там необходимо представлять качественный культурный контент, чтобы привлечь онлайн-зрителей на офлайн-мероприятия.

— Насколько сложная эта задача?

— Сложная, но интересная. И мы с ней справляемся. Благодаря онлайн-активности у нас появилась новая молодежная аудитория, которая до этого никогда не бывала в театрах, музеях, выставочных залах, библиотеках.

Конечно, пришлось учиться работать в новых условиях, экспериментировать. Настоящим экспериментом для нас стало проведение народных праздников в онлайн-формате. Первые наши онлайн-проекты — фестиваль «Каравон», 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, День русского языка, Сабантуй.

Онлайн-формат позволил во много раз расширить аудиторию мероприятий. Например, традиционный праздник «Каравон», который проходит в Лаишевском районе, обычно собирает до 25 тысяч человек. А количество онлайн-просмотров превысило миллион. Это были зрители из разных регионов России и из-за рубежа. Мы получали комментарии: «О, как круто! Здорово, что сохраняете традиции! Надо приехать к вам, в Татарстан, увидеть все своими глазами!».

Анализируя этот опыт, мы пришли к выводу: может быть, есть смысл сделать мобильные приложения, которые бы подробно знакомили с историей каждого праздника, традициями его проведения, народными обрядами, костюмами… Но важно, чтобы онлайн-формат воспринимался как информационное сопровождение, эффективный инструмент продвижения фестивалей, а не подменял собой живое мероприятие.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию

— Онлайн-формат стирает все границы и дает большие возможности для продвижения нашей культуры…

— Да, посетителями онлайн-концертов татарстанских артистов, спектаклей театров, виртуальных экскурсий по музеям стали жители многих регионов России, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Италии, Узбекистана, Польши, Азербайджана, Грузии, Израиля, Турции, Молдовы, Армении, США, Болгарии, Латвии, Испании. Это замечательно. Но есть несколько проблем.

Первая проблема — слабая техническая база многих учреждений культуры. Это не позволяет проводить качественные трансляции, качественно записывать свои программы.

Вторая проблема — в сельской местности нередко возникают сложности с доступностью интернета.

— Онлайн-активность обострила проблему защиты авторских прав?

— Мы прекрасно понимаем, что в онлайн-пространстве этот вопрос один из самых актуальных. В интернете идет тотальный мониторинг и контроль по выявлению плагиата и нарушений авторских прав.

Мы столкнулись с тем, что не все спектакли можно свободно выкладывать в интернет, потому что есть угроза нарушения авторских прав. Для онлайн-трансляций приходится оформлять договор с авторами произведений. Эти юридические нюансы необходимо знать и четко соблюдать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Поэтому мы проводим учебу на эту тему для представителей учреждений культуры.

В октябре по инициативе депутатов Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам состоялось заседание круглого стола на тему защиты и соблюдения авторских прав. К этой работе должны активно подключиться творческие союзы.

Первый деревенский театр и дворовые игры

— Ирада Хафизяновна, какой культурный проект этого года стал для вас открытием?

— Первый деревенский театр «Дөрешкәй», открытый в селе Тойгузино Менделеевского района. Театр создала директор сельского Дома культуры Гульнара Гайфутдинова, чтобы как-то активизировать культурную жизнь в селе. Односельчане поддержали ее инициативу. Они сами играют, сами создают декорации, костюмы. Сейчас в репертуаре театра три спектакля. Репетируют четвертый. Их уже приглашают на гастроли в соседние села. К тому же они активно продвигают свой театр в соцсетях. Это яркий пример того, что у наших культурно-досуговых учреждений в сельской местности есть большой потенциал и недооцененный ресурс.

— В августе стартовал необычный проект Министерства культуры РТ — фестиваль традиционных уличных игр Uen Fest…

— Идея фестиваля появилась, когда стали снимать ограничения по карантину.

Хотелось, чтобы дети, несколько месяцев просидевшие дома, оторвались от компьютеров, мобильных телефонов и вышли на улицу, познакомились с подвижными играми, в которые когда-то играли их родители, бабушки и дедушки. Это очень важно для того, чтобы дети умели общаться, чтобы поняли, что реальная жизнь интереснее виртуальной.

Актеры татарстанских театров, студенты Казанского государственного института культуры записали на видео правила самых популярных дворовых игр. И мы просто забросили эту идею в интернет. Никто не ожидал, что она получит такой отклик! Начали с нескольких дворов в Казани, а в результате игровую эстафету подхватили более тысячи дворов по всей республике.

Однажды возвращалась домой вечером и увидела, что во дворе компания подростков играет в «цепи» — ту игру, которая буквально за несколько дней до этого была представлена на Uen fest. Для меня это была большая радость!

— Продолжение следует?

— Когда ситуация с коронавирусом нормализуется, проведем республиканский фестиваль игр дворовых команд. Работаем с Министерством образования и науки РТ, чтобы организовать подвижные игры в школах на переменах.

Коронавирус Новый год не отменит

— 2021 год объявлен в республике Годом родных языков и народного единства. Что нас ждет?

— План мероприятий, которые пройдут в рамках Года родных языков и народного единства, уже сейчас насчитывает около 70 листов. Он дорабатывается, уточняется.

Тема сохранения и развития национальных языков актуальна во всем мире. Знаете, в 1883 году во Франции было создано общество «Альянс Франсез». Один из его создателей — писатель Жюль Верн. Главная миссия «Альянс Франсез» — способствовать диалогу культур, не допустить того, чтобы мир стал моноязычным. Процесс исчезновения языков долгий, на первый взгляд незаметный, но в наше время он идет стремительно. Сегодня любая идентичность: языковая, культурная, национальная, конфессиональная — нуждается в серьезной защите. Красота мира в разнообразии, непохожести друг на друга. Россия в этом плане — уникальная страна, где люди разных национальностей имеют возможность общаться на своем родном языке. Татарстан поддерживает и развивает языковое многообразие. И замечательно, что этот вопрос стает доминантой, приоритетом государственной политики Республики Татарстана в 2021 году.

— До Нового года осталось чуть больше месяца. Многих волнует вопрос: не помешает ли пандемия проведению праздничных мероприятий?

— Мы к праздникам готовимся. Но все понимают, что в сегодняшней ситуации о какой-то определенности говорить не приходится. Очень надеемся, что новогодние мероприятия состоятся. Для этого необходимо всем нам предпринимать элементарные меры безопасности: соблюдать дистанцию, носить маску в общественных местах и не совершать действий, которые могут поставить под угрозу проведение новогодних праздников.

Кстати

В период пандемии учреждения культуры Татарстана провели около 52 тысяч мероприятий в формате онлайн. На них было зарегистрировано 33 млн 271 тысяча 254 посещения. Причем 8915 из них - посещения платных онлайн-трансляций спектаклей, концертов.