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Организаторы назвали стоимость входного билета на главную улицу казанского барного фестиваля Barproof Street

Мероприятие пройдет на улице Профсоюзная, на которой гости смогут попробовать коктейли от 30 разных российских и зарубежных баров.

С 1 июня начинается продажа билетов на Barproof Street, в его стоимость входит 1 приветственный напиток. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«Стоимость входного билета на 1 день в предварительной продаже — 300р. Стоимость входного билета на 3 дня (абонемент, ограниченное количество билетов) — 750р. В стоимость билета входит 1 приветственный напиток. Покупка билетов доступна на сайте barproof.ru с 1 июня, а также возможно приобрести билеты непосредственно при входе на фестиваль», — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что на фестиваль будут пускать с 18+ лет.

Подробнее с программой фестиваля и как он пройдет читайте в материале «Казанских ведомостей». 

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