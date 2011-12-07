«Следующим будет фортепианный марафон»: в Казани закрылся концертный сезон оркестра La Primavera

По словам Абязова, год выдался успешным. «Концертный сезон был интересным. Радует, что в этом году у нас ничего не отменилось, все концерты состоялись, мы даже смогли съездить с гастролями в Уфу», — рассказал дирижер.

Но самым большим достижением стал успех республиканской творческой программы для юных музыкантов «Звезды из завтра». Для неё ежегодно Абязов совместно с педагогами музыкальных школ проводит прослушивания, отбирая солистов для программы гала-концертов. В них принимают участие юные пианисты, скрипачи, флейтисты, вокалисты, хоры и др. Ребята выступают в сопровождении Казанского камерного оркестра La Primavera, что становится для них бесценным опытом и рекомендациями для поступления в колледжи и вузы.

«Проект в этом году прошёл так, как мы и мечтали. Никакая пандемия не смогла нам помешать. Этим, наверное, сезон и отличается от предыдущего», — добавил руководитель оркестра.

«Пианист-философ»

Открылся финальный концерт Первым фортепианным концертом Шопена. Для его исполнения к оркестру присоединился лауреат российских конкурсов, доцент Московской консерватории Михаил Лидский.

«Михаил Лидский — блестящий пианист и музыкант самой высокой пробы. У него нет громкой славы, как у многих его коллег по цеху — возможно, сказывается высокая требовательность к себе, профессиональная дотошность… Нас связывает многолетняя творческая дружба. Мы всегда с удовольствием приглашаем Михаила в наши программы», — сказал Абязов.

Этот концерт является одним из сложнейших произведений фортепианного репертуара. Произведение даже входит в обязательную программу международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве.

«Конечно, репетиции могут быть очень утомительны, особенно если ты только вышел с поезда или повторяешь программу непосредственно перед концертом, но, когда играешь подобное произведение — тут не до пустяков. Для меня большая честь играть с оркестром La Primavera и маэстро Абязовым», — поделился солист.

Известный советский и российский дирижёр Александр Ведерников отзывался о солисте следующим образом: «Лидский — не пианист-виртуоз, а пианист-философ и интерпретатор». И с ним сложно не быть солидарным — на сегодняшнем концерте музыкант действительно продемонстрировал глубокое понимание материала, а его прочтение звучало свежо, но без лишнего пафоса.

Не согласиться можно только с частью про виртуозность — Лидский, несмотря на усталость, смог сыграть концерт почти эталонно и продемонстрировать по-настоящему впечатляющею технику, а оркестр во главе с маэстро Абязовым его чутко поддерживал. Публика долго не желала отпускать пианиста со сцены.

Человек-оркестр

После антракта была исполнена 12-я симфония Мендельсона. Оркестром La Primavera дирижировал виолончелист, молодой татарский композитор, лауреат премии им. М. Джалиля и главный дирижер Тинчуринского театра Ильяс Камал.

«С Рустемом Юнусовичем и оркестром я уже более 10 лет сотрудничаю как композитор и создатель оркестровок, и на протяжении этого времени наши отношения только укреплялись. Они организовали много фестивалей и концертов, на которых исполнялась моя музыка. На одном из них я даже лично солировал. И вот в этом году мне предложили поработать в качестве дирижера, и я согласился», — рассказал Камал.

Музыкант также подчеркнул, что времени на репетиции было не так много, но благодаря профессионализму оркестра, программа была подготовлена вовремя. «Самое ценное для дирижера — это репетиционный процесс, это и есть настоящая дирижерская школа», — добавил он.

Кроме работы дирижёром в различных проектах и Тинчуринском театре, созданием бесчисленных оркестровок, опер, симфонической и камерной музыки, музыкант также выступает на концертах в качестве виолончелиста.

«Все сферы музыки дополняют друг друга и расширяют кругозор. Конечно, физически иногда бывает тяжело столько всего делать — приходится работать ночами, бегать с места на место. Но в этом есть свой интерес, я получаю от этого большое удовольствие. С отдыхом иногда бывают проблемы, но, как говорится, смена деятельности — это тоже отдых. За счет этого и получается как-то держаться», — рассказал музыкант.

Завершился концерт Интродукцией и Аллерго Э. Элгара. Для исполнения этого произведения за дирижёрский пульт вернулся маэстро Абязов.

Планы на следующий сезон

Руководитель оркестра Рустем Абязов рассказал, что на следующий сезон у оркестра много планов.

«Не случайно у нас все завершилось концертом выдающегося пианиста — это как бы эпиграф к следующему концертному сезону, потому что в следующем году у нас будет целый фортепианный марафон. Там будут такие пианисты молодого поколения, как Филипп Копачевский, Никита Мндоянц и многие другие. В общем, следующий сезон у нас фортепианный», — подчеркнул Абязов.

Но на этом планы не заканчиваются. В рамках гранта «Татнефти» оркестр планирует организовать записи компакт-дисков.

«Я тут недавно узнал, что, оказывается, в этом году исполняется 80 лет со дня создания балета „Шурале“, а поскольку я считаю его абсолютным шедевром, и много времени уделил созданию большой сюиты балета — это хороший повод, чтобы записать компакт-диск и подготовить презентационный концерт», — добавил дирижер.

Кроме того, оркестр собирается записать диск, посвященный известному аргентинскому композитору — Астору Пьяццолле.