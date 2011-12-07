Поэт-песенник Рамиль Чурагул: Татарстан и Башкортостан соединяют мосты дружбы

Мы встретились с Рамилем Чурагулом в Башкортостане, где проходила V всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии».

— Только что вернулся из Казани! Всегда с радостью знакомлю своих друзей с этим замечательным городом, — рассказал Рамиль Мутагарович, узнав, что мы казанцы. — Люблю свою песню «Уфа — Казань», музыку к которой написал Азат Имаев. Это песня дружбы. Между Татарстаном и Башкортостаном текут реки. Но они нас не разъединяют, а объединяют. Нас соединяют мосты дружбы. Сам спел эту песню, хотя я и не профессиональный певец, сам снял клип. Радует, что слушателям разных национальностей понравилась песня о дружбе.

Я считаю, где бы ни жили, какую бы веру ни исповедовали, мы приходим в этот мир на определенное время и не должны растрачивать свою жизнь на конфликты, обиды. Надо жить в дружбе, любви.

— Вы автор многих песен, которые исполняют звезды башкирской и татарской эстрады, знает и любит народ. У вас наверняка есть рецепт шлягера?

— Мы привыкли, что поэты пишут о цветах, небе, звездах… Это вечные темы. А я, например, пишу о крапиве. Крапива — вроде бы некрасивое, жгучее растение. А если попробовать посмотреть на него с другой стороны: многие наши предки благодаря крапиве выжили в тяжелые голодные времена. Крапива была их кормилицей.

Или вот репейник — колючий, цепляется к одежде. Я же по-другому воспринимаю его. Когда приезжаешь на свою малую родину, здесь тебя ждет отчий дом, сад, леса, поля, река. Но когда ты уезжаешь, все это остается. И только репейник вцепился в меня и доехал со мной до города — остался как напоминание о родных местах. Всегда стараюсь в обыденных вещах увидеть что-то необычное. В этом и есть секрет шлягера.

— Почему вы приняли участие в научной краеведческой конференции?

— Тема сохранения сел и деревень мне очень близка. Как деревенский поэт с народными корнями считаю, будущее нашей страны — в возрождении села. Там наша душа, духовность, наши истинные корни.

На конференцию приехали краеведы из разных регионов России. Татары есть везде. И приятно, что они не забывают родной язык. Хочется пожелать всем родителям, которые живут в мегаполисах, больших городах, чтобы они приобщали своих детей к языку, культуре, традициям своего народа.

— В эпоху глобализации сделать это очень сложно…

— Конечно сложно. Мы многое перенимаем с Запада и часто делаем это бездумно. Наш менталитет другой. Это касается и культуры, и отношений в семье… В восточном менталитете есть уважение к мужчине. Но и у мужчины есть серьезные обязательства перед семьей. Мы, парни, должны работать, зарабатывать деньги, обеспечивать жену, детей. А женщина — хранительница домашнего очага и традиций, заботливая мать. Я не говорю, что она не должна работать. Но если честно, мне женщин жалко: на их плечах дом, дети, работа. Домашние дела отнимают много времени, энергии, но они как бы незаметны. Поэтому мужчине надо чаще благодарить женщину, говорить ей добрые слова, делать комплименты…

Справка «КВ»

Рамиль Чурагулов, литературное имя Рамиль Чурагул, родился в 1962 году в селе Прибельском Башкирской АССР. Окончил Уфимский автотранспортный техникум, работал инженером в «Башавторемонте», «Башавтотрансе», тресте жилищного хозяйства администрации Ленинского района г. Уфы. В 1991 году заочно закончил татарское отделение филфака БашГУ. Затем работал в разных литературных журналах.

Сочинять стихи начал во втором классе. Первый поэтический сборник вышел в 1993 году. Сам себя с юмором называет рабочей лошадью татаро-башкирской эстрады. Его песни находятся в репертуаре многих звезд. Автор «Эйтмэ син авыр суз», «Кызыл йолдыз», «Сугыш йори», «Уфа — Казань», «Яратам», «Донья ямьле», «Туган йорт тэрэзлэре» и других песен.

Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член союзов писателей и журналистов Башкирии, Татарстана, России.