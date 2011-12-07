Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Доме дружбы народов Татарстан открывается выставка искусства Крыма

Авторы работ - художники и мастера декоративно-прикладного творчества Крыма.

Завтра, 28 августа, в Доме Дружбы народов Татарстана стартует межрегиональный проект «Огни Солхата». Это совместная передвижная выставка-форум Республики Крым и Республики Татарстан, представляющая изобразительное и декоративно-прикладное искусство Крыма, сообщает пресс-служба учреждения культуры. 

Авторы работ - художники и мастера декоративно-прикладного творчества Крыма. В экспозиции собрано многообразие видов и техник этих видов искусств. Это и станковая живопись, графика, точечная роспись акриловыми красками, вышивка в разных техниках, в том числе художественная гладь шелком, вышивка лентами, крымско-татарская вышивка золотом «Мыхлама» и многое другое.

КВ
Лента новостей