В Доме дружбы народов Татарстан открывается выставка искусства Крыма

Завтра, 28 августа, в Доме Дружбы народов Татарстана стартует межрегиональный проект «Огни Солхата». Это совместная передвижная выставка-форум Республики Крым и Республики Татарстан, представляющая изобразительное и декоративно-прикладное искусство Крыма, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Авторы работ - художники и мастера декоративно-прикладного творчества Крыма. В экспозиции собрано многообразие видов и техник этих видов искусств. Это и станковая живопись, графика, точечная роспись акриловыми красками, вышивка в разных техниках, в том числе художественная гладь шелком, вышивка лентами, крымско-татарская вышивка золотом «Мыхлама» и многое другое.