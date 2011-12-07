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«Обувь не хуже Dolce & Gabbana»: Славутский ответил на комментарии хейтеров

По словам директора театра имени Качалова, негативные отзывы о костюмах театра пишут «злодеи» и «злопыхатели». 

Сапожники в театре им. В. И. Качалова шьют обувь не хуже чем Dolce & Gabbana. Таким мнением поделился на пресс-конференции директор театра Александр Славутский, отвечая на вопрос журналиста «КВ» о негативных отзывах на костюмы в сети.

«Наши сапожники делают обувь не хуже Dolce & Gabbana. Костюмы шьются на уровне мировых модельеров», — рассказал Славутский.

По его словам, такие комментарии пишут «злодеи» и злопыхатели». «Демократия имеет две стороны. С одной стороны хорошо, с другой стороны писали бы те, кто понимают», — отметил он 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что власти Татарстана потратят более 6 млн рублей на II театральный Качаловский фестиваль.

КВ
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