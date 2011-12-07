Власти Татарстана потратят более 6 млн рублей на театральный Качаловский фестиваль

Власти Татарстана выделят из бюджета республики более 6 млн рублей на II театральный Качаловский фестиваль. Об этом на пресс-конференции рассказал директор театра имени В.И. Качалова Александр Славутский, отвечая на вопрос журналиста «КВ».

«Всю жизнь я верю только в одного спонсора — государство. Это дело дорогое, но я считаю оно того стоит», — отметил Славутский.

Фестиваль пройдет со 2 по 22 октября. Откроет его театр «Мастерская Петра Фоменко» спектаклем «Семейное счастие» по одноименной повести Льва Толстого. Потом 12 и 13 октября театр «Студия театрального искусства» покажет премьеру «Старуха» режиссера Сергея Женовача по произведению Даниила Хармса.

Далее с 19 по 20 октября театр-фестиваль «Балтийский дом» представит пьесу Елены Греминой по роману Льва Толстого «Анна Каренина» в режиссуре Александра Галибина. Закроет фестиваль театр им. Качалова 22 октября премьерным спектаклем «Васса» режиссера Александра Славутского по произведению Максима Горького.