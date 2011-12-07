В Татарстане потратят более 9 млн рублей на кинопроект «Золотая тарелка»

Проект межрегиональной кинопремии «Золотая тарелка» («Алтын тэлинке») стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию потратят более 9 млн рублей. Проект стал самым дорогим из представленных от республики. Об этом сообщается на сайте фонда.

Проект нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых кинематографистов из регионов России. Помимо него высокие баллы на конкурсе среди проектов Татарстана также набрали: «Клуб для людей с ментальными отклонениями», литературный сабантуй «#ЭДЭБИСАБАНТУЕ», театральная лаборатория в жанре клоунады «БалагурЛаб» и другие. Также среди победителей из республики есть проект от «Православной молодежи» — Р.П.Ц. сериал о жизни русской православной Церкви.

Всего на конкурсе экспертизу прошли 11 746 проектов. Из них 470 было из Татарстана. Авторам выделяется до 18 месяцев на их реализацию.

Следующий этап приема заявок стартует в ноябре. Участники, чьи проекты не получили поддержки, смогут подать заявки на конкурс снова, но уже доработав свои идеи.