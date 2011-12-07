В Казанском кремле появится музей его истории

Дальнейшие шаги по взаимодействию ученые обсудили во время Международного археологического симпозиума, который состоялся на минувшей неделе в Болгаре.

Об этом рассказал вице-президент Национального комитета ИКОМОС России, заместитель директора Института международных отношений КФУ по научной деятельности, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия КФУ Рафаэль Валеев на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Научный форум проходил в двух форматах: онлайн и офлайн. Организаторы симпозиума: Институт исследований Центральной Азии, Институт археологии Академии наук РТ, Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Республики Таджикистан.

Татарстанские ученые подробно рассказали коллегам о том, какие работы сейчас проводятся на территории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: в Казанском кремле, древнем Болгаре и на острове-граде Свияжске. Например, в кремле идет реставрация зданий присутственных мест, где раньше располагались министерства и ведомства. Принято решение о музеефикации этих исторических зданий и открытии там нового музея - музея истории Казанского кремля. Его площадь составит примерно три тысячи квадратных метров.

Концепция музея уже разработана и сейчас проходит экспертизу на республиканском и федеральном уровнях. Экспозиция музея будет создаваться с применением самых современных музейных технологий и экспозиционного оборудования. Сочетание подлинных исторических экспонатов и виртуальной реальности помогут создать экспозицию, которая будут интересна и познавательна и для детей, и для молодежи.

Как сообщил председатель правления АНО «Институт исследований Центральной Азии», директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, у Казани есть большие шансы на то, что именно в нашем городе в 2022 году состоится заседание Комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

К тому времени татарстанские ученые должны подготовить документы на номинирование в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО комплекса построек астрономической обсерватории Казанского университета.