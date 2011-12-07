«Созвездие-Йолдызлык» зажжет новые звезды

На праздничном вечере будут объявлены имена обладателя гран-при, победителей и лауреатов фестиваля, а также будут вручены почетные звания и государственные награды лучшим педагогам и специальные стипендии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В этом году фестиваль, проходящий под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 100-летие со дня образования ТАССР и 20-летию фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, в отборочных турах всех этапов фестиваля приняли участие более 70 тысяч юных певцов, танцоров, конферансье в возрасте от 5 до 21 года.

Гала-концерт состоится на сцене КРК «Пирамида» с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рассадка зрителей будет осуществляться в шахматном порядке. Об этом сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».