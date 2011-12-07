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В Казани откроется фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды»

Фестиваль «Рубиновые звезды» приурочен к 70-летнему юбилею ректора Казанской консерватории, народного артиста России, замечательного музыканта, педагога, профессора Рубина Абдуллина.

В честь маэстро в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева состоятся два фестивальных концерта 29 сентября и 1 октября. В первый день выступят выпускники класса Рубина Кабировича Абдуллина разных лет, которые сегодня являются известными музыкантами, работающими в разных регионах России. Во второй вечер выступит сам юбиляр и педагоги кафедры органа, клавесина и арфы Казанской консерватории и Хор студентов Казанской консерватории. Об этом сообщает пресс-служба Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

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