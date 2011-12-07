Президент РТ Рустам Минниханов посетит фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST

30 августа с 14 до 23 часов на территории Казанского кремля будет проходить фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В этом году он состоится в третий раз, и по традиции фестиваль посетит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Программа фестиваля насыщенная и разнообразная. На трех разных сценах под открытым небом будет звучать музыка в разных стилях: от инди-фолка до рока и техно. На хореографической сцене будут представлены танцевальные перформансы и мастер-классы от молодых хореографов. Также всех желающих ждут необычные арт-квесты, выставки. А еще будет возможность попробовать блюда национальной кухни.