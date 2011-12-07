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Александр Федотов представит казанцам живописные «Времена года»

1 октября в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительны искусств РТ состоится открытие выставки живописца Александра Федотова. Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею мастера.

Александр Федотов — член Союза художников России в РТ, заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Татарстана, замечательный, тонкий пейзажист, продолжатель традиций отечественной живописи, таких мастеров русского пейзажа, как Саврасов, Куинджи, Крымов. Он участник многих выставок и вернисажей. На юбилейной экспозиции будут представлены работы, выполненные художником за последние 30 лет, и по этим картинам можно проследить весь его творческий путь. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГМИИ РТ.

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