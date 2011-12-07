30 ноября в Казани пройдет выставка шамаилей к Декаде инвалидов

В экспозиции будут представлены 23 шамаиля, созданные супругами Рушанией Гаязовой и Атласом Галимовым. Самодеятельные художники из Лениногорска работают в технике традиционного татарского шамаиля на стекле. С детства, после перенесенного заболевания, Рушания Гаязова не может ходить. Увлечение декоративно-прикладным искусством стало для нее стимулом жить, творить. Также на выставке можно будет увидеть видеосюжеты, рассказывающие, как художники создают свои уникальные работы. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».