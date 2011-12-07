Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

30 ноября в Казани пройдет выставка шамаилей к Декаде инвалидов

30 ноября в Галерее татарского шамаиля мечети Кул Шариф состоится церемония открытия выставки «Мастера татарского шамаиля: Рушания Гаязова и Атлас Галимов».

В экспозиции будут представлены 23 шамаиля, созданные супругами Рушанией Гаязовой и Атласом Галимовым. Самодеятельные художники из Лениногорска работают в технике традиционного татарского шамаиля на стекле. С детства, после перенесенного заболевания, Рушания Гаязова не может ходить. Увлечение декоративно-прикладным искусством стало для нее стимулом жить, творить. Также на выставке можно будет увидеть видеосюжеты, рассказывающие, как художники создают свои уникальные работы. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

КВ
Лента новостей