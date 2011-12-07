Колокольный звон плыл эхом над Камой

В воскресенье на Соборной площади поселка Алексеевского яблоку негде было упасть - столько желающих послушать древнюю музыку меди здесь еще не собиралось. Каждый мог с приятным удивлением рассмотреть карту России и СНГ с обозначением городов, откуда прибыли звонари для участия в татарстанском празднике «тяжелой музыки». Даже далекие Тюмень и Салехард попали в орбиту нашего колокольного феста, более того - прибыли гости из Киева и Минска. Такая статистика лучше всего говорит о возрастающем интересе людей к своей истории.В этом году организаторы установили рядом со сценой огромный экран, где транслировались выступления звонарей на колокольне и артистов. Вновь порадовал полюбившийся многим казачий ансамбль «Раздолье» из Камышина. А гусляра Егория Стрельникова и кобзаря Василия Жданкина после исполнения поклонники увели для фотосессии на память - когда еще представится возможность сфотографироваться со всамделишными персонажами из былинных сказок!- С каждым годом количество участников и гостей фестиваля становится все больше, - сказал настоятель Воскресенского собора поселка Алексеевского протоиерей Павел Чурашов. - Поэтому мы решили, чтобы молодые звонари получали на фестивале мастер-классы у именитых гостей из других городов страны. Ведь звонарями в храмах ныне охотно становятся молодые ребята, кстати, много и девушек. Значит, традиции будут сохранены, а наши «Алексеевские перезвоны» неизменно готовы помогать этой музыке сердец.Ведь могучий и благородный звук колоколов неизменно сопровождает нас, напоминая о главных событиях в жизни каждого человека, города или страны. Например, мастера колокольных дел продемонстрировали собравшимся свадебные звоны - радостные и торжественные одновременно. Можно только представить, каким волнующим гулом отдаются они в сердце счастливой пары! А вот другой звон - пасхальной праздничной службы, он тоже узнаваем сразу.«Инструмент» для звонарей в Алексеевском подготовлен внушительный: звонница местного Воскресенского собора - одна из лучших в Казанской епархии. Ансамбль колокольни состоит из 12 колоколов, самый маленький весит всего 6 кило, а его «старший брат» благовестник - более трех тонн!