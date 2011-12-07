Брат Егора Летова выступит на Tat Cult Fest с казанским коллективом Juna

На ежегодном фестивале новой национальной культуры Tat Cult Fest, который проводится в стенах Казанского кремля, выступит старший брат Егора Летова, саксофонист, мультиинструменталист и композитор, пишущий музыку для театра и кино — Сергей Летов.

Музыкант отметил, что уже выступал вместе с певицей Lisokot в конце мая этого года на фестивале «Аваз», а также рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей», что на Tat Cult Fest готовится новая уникальная программа.

«После фестиваля „Аваз“ меня пригласили сыграть на Дне города, но на этот раз не только с Варей Павловой, но еще и с группой Juna. Они мне прислали свои песни и предложили приехать пораньше и порепетировать. У Juna я участвую в 6 песнях из 7, и играю на саксофоне, с Lisokot — на электронном духовом синтезаторе. В этот раз будет немного модифицированная и увеличенная программа, а также новое звучание. Моя главная задача сегодня — успеть и туда, и туда», — рассказал Летов.

Напомним, что кроме Летова, певицы Lisokot и группы Juna, посетители фестиваля смогут увидеть выступления многих других музыкантов, а полную афишу фестиваля можно увидеть тут.



