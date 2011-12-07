Урчащий крот Летова, якутский синтез и объединение народов: в Казани состоялся Tat Cult Fest

В стенах Казанского Кремля прошел ежегодный фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest. Локациями для концертных программ стали Пушечный двор, Тайницкая башня и новая площадка для электронной музыки и визуальных представлений, расположенная в четвертом подъезде Кремля. Темой этого года стал родной язык, что не могло не отразиться и на составе участников.

В этом году программа стала еще масштабней — в фестивале принял участие Сергей Летов вместе с певицей Lisokot и группой Juna, якутский дуэт HALO, Государственный хор РТ, группа «Аигел», рэперы из Казани — Усал и К-ру, джазовый квинтет из Чувашии, самодельные композиции в стилях фанк и техно в исполнении Гвидо Мебиуса и многие другие музыканты.

«Мы решили сделать акцент на общности культуры всех народов, а также совместить крупных и мелких музыкальных деятелей, а также совершенно непохожих друг на друга творцов со всех уголков мира», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Большую роль в программе фестиваля сыграл Сергей Летов — саксофонист, мультиинструменталист, композитор и старший брат Егора Летова. В этом году музыкант выступил в дуете с певицей Lisokot и на один вечер пополнил ряды группы Juna.

Музыкант отметил, что уже выступал вместе с певицей Lisokot в конце мая этого года на фестивале «Аваз», а также рассказал корреспонденту «Казанских ведомостей», что специально для Tat Cult Fest подготовил новую уникальную программу.

«В этот раз будет немного модифицированная и увеличенная программа, а также новое звучание. Моя главная задача сегодня — успеть и туда, и туда (Летов выступал с двумя исполнителями — прим.Ред.)», — рассказал Летов.

Саксофонист также поделился подробностями создания новых звуковых эффектов. «Большая часть музыкантов используют синтезатор более традиционно — повторяют стандартное звучание инструментов, которое больше знакомы слушателям, но синтезатор позволяет создавать звуки, которые совершенно ни на что не похожи. Например, для немых фильмов я создаю тембры, напоминающие что-то средневековое, а если фильм о полете на Vарс, то здесь уже футуристические звуки с «наведением», — отметил он.

Кроме того, Летов рассказал и об особенностях сегодняшней программы. «Это своеобразное посвящение недавно ушедшему американскому трубачу Джону Хасселу — на концертах прозвучат три звука его трубы в большом количестве обработок. Кроме того, посетители фестиваля услышат внутриутробное урчание крота и его же царапание земли, потому что у нас будет сказка о нем. И еще будет звук, который мы с Варей (Lisokot) называем „Кот в космосе“ — это такие булькающие звуки неопределенной высоты, попискивание какого-то странного животного», — подчеркнул саксофонист.

Еще одной большой находкой фестиваля стал якутский дуэт HALO, совмещающий национальные якутские мотивы, игру на хомусе и уникальные видео- и аудиоэффекты, а захват движений участников происходит в специальной программе. По словам участников коллектива — Александра Козлова и Светланы Будикиной, группу они назвали в честь явления «Гало» — очень редкого свечения вокруг солнца или луны, которое бывает и ночью, и днем, и даже в космосе. К слову, на эти три вида они и делят свои перформансы.

«Нашей группе уже почти год. И это была моя мечта с самого детства — совместить национальное и технологическое. Я долгое время жил в Иркутске, впитывал культуру и природу этого места, и всегда ассоциировал их с музыкой, а перепробовав огромное количество разных жанров, все равно в итоге вернулся к своим национальным корням. Мне это близко», — рассказал Александр Козлов.

Музыканты также рассказали, что основной мотив их творчества — звукоподражание.

«Светлана с помощью хомуса (разновидности якутского варгана) может изображать ветер, капли дождя, а также самых разных животных. А я с помощью синтеза звука и видео дополняю ее и имитирую явления природы — например, ветер, хруст снега и пение птиц. Мы поддерживаем контрасты друг друга», — подчеркнул Козлов.

Кроме того, на фестивале развернулись образовательные программы, в одной из которых даже поучаствовал университет ИТМО — один из национальных исследовательских университетов России. Гости праздника смогли поучаствовать в создании особых шрифтов, послушать лекции об истории татарского языка, а также объединиться с самыми разными художниками и попробовать свои силы в живописи и других видах искусства. А для детей были созданы специальные зоны с конкурсами в игровой форме.



