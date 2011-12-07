В Казани почтут память Арсения Курченкова

Арсений внезапно умер год назад, 10 октября, во время спектакля «Бал.Бесы» по произведению Достоевского «Бесы». Ему было всего 42 года.

На вечере коллегия расскажут о своем друге, сыграют отрывки из нескольких спектаклей, в которых играл Арсений, исполнят его песни. Зрители смогут приобрести сборник стихов и диск песен Арсения Курченкова и сделать пожертвование на памятник.

Как сообщает пресс-служба ТЮЗа, вход на вечер памяти свободный, по регистрации на сайте театра.