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В парке «Россия – моя история» откроется интерактивная выставка

Она приурочена к трёхлетнему юбилею исторического парка.

31 октября в парке «Россия — моя история» откроется интерактивная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата», сообщает пресс-служба образовательной площадки. Её организатором стало «Поисковое движение России», а зрителям будут представлены 55 портретов из фондов Центрального архива МО РФ.

Выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» станет продолжением проекта «Память поколений: Великая Отечественная Война в изобразительном искусстве», стартовавшего в сентябре. Отметим, что 31 октября мультимедийный парк также отпразднует свой трёхлетний юбилей.

КВ
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