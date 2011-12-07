31 октября в парке «Россия — моя история» откроется интерактивная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата», сообщает пресс-служба образовательной площадки. Её организатором стало «Поисковое движение России», а зрителям будут представлены 55 портретов из фондов Центрального архива МО РФ.

Выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» станет продолжением проекта «Память поколений: Великая Отечественная Война в изобразительном искусстве», стартовавшего в сентябре. Отметим, что 31 октября мультимедийный парк также отпразднует свой трёхлетний юбилей.