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В Казани пройдёт фестиваль зарубежного короткометражного кино о любви

Будут представлены картины из Франции, Германии, Великобритании, Канады и др.

В Казани в Старо-Татарской слободе на площадке центра современной культуры «Смена» состоится фестиваль короткометражного кино о любви.

На фестивале будут представлены картины из Германии, Австрии, Австралии, Франции, Канады и Великобритании, общим хронометражом 70 минут. Все фильмы будут показаны в оригинальном дубляже с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба префектуры «Старый город».

В программу фестиваля вошли фильмы: «Предыстория» (Германия), «Вкус любви» (Австрия), «Тео и Селеста» (Австралия), «Однажды мой принц придет» (Франция), «Объятия» (Франция, Канада), «Предложение» (Великобритания), «Суть всего» (Великобритания). Возрастное ограничение 18+.

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