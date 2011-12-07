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В Крыму открылась летняя смена фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

У участников фестиваля «Созвездие-Йолдыздык» началась учеба. В Доме культуры села Веселое, что рядом Судаком, стартовали мастер-классы ведущих педагогов России по танцам, вокалу, актерскому мастерству. Первые творческие встречи с ребятами провели генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов и заслуженный артист Татарстана и Крыма, режиссер-постановщик Дмитрий Платонов.

Очередные мастер-классы пройдут в Бахчисарайском районном Доме культуры. Юные артисты встретятся с народной артисткой России и Татарстана, лауреатом Госпремии РТ им. Г.Тукая, профессором Казанской консерватории им. Н.Жиганова Зилей Сунгатуллиной, заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, профессором Казанского института культуры и искусств, главным балетмейстером Государственного ансамбля песни и танца РТ Раилей Гариповой, президентом Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик» Владимиром Аносовым. Об этом сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

Кстати, в этом году Открытый молодежный телевизионный фестиваль эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык» отметит свой 20-летний юбилей. Фестиваль проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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