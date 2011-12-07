В Крыму открылась летняя смена фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

Очередные мастер-классы пройдут в Бахчисарайском районном Доме культуры. Юные артисты встретятся с народной артисткой России и Татарстана, лауреатом Госпремии РТ им. Г.Тукая, профессором Казанской консерватории им. Н.Жиганова Зилей Сунгатуллиной, заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, профессором Казанского института культуры и искусств, главным балетмейстером Государственного ансамбля песни и танца РТ Раилей Гариповой, президентом Региональной общественной организации содействия культуре и искусству «Центр сценических практик» Владимиром Аносовым. Об этом сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

Кстати, в этом году Открытый молодежный телевизионный фестиваль эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык» отметит свой 20-летний юбилей. Фестиваль проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.