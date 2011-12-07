Якутские бриллианты, опера и картины: Сотрудничество Татарстана и Якутии продолжается

На днях Татарский и Якутский театры оперы и балета подписали договор о гастролях. Уже в начале сентября Казанцы увидят первые спектакли в исполнении якутских актеров. Также будут организованны совместные экспозиции между художественными музеями Якутии и Татарстана. Соглашение подписано на 5 лет.

По словам министра культуры Якутии Юрия Куприянова, в следующем году Якутская АССР празднует свое 100-летие и по такому поводу планируется устроить в Якутске Дни Татарстана. «У нас на родине мы познакомим людей с уникальным национальным колоритом Татарстана», — добавил министр.

Уже этой осенью художественные музеи двух республик бок о бок начнут целую серию совместных проектов, в числе которых планируется участие Якутского художественного музея в ежегодной типографской выставке «Всадник». А в течении 4 лет организации устроят множество образовательных проектов, фото и ювелирных выставок, а также различные симпозиумы, показы фильмов и многое другое.

Напомним, что Дни Якутии прошли в Казани с 7 по 13 июня. В рамках этого события прошли круглые столы, форумы, выставки и многое другое, а также состоялось подписание соглашения о совместном сотрудничестве цирков, библиотек и архивов.

«Наши регионы как национальные субъекты Российской Федерации всегда сверяют свои карты, свои юбилеи, достижения, свои решения, которые принимают, когда страна шагает вперед. Мы приехали для будущих поколений, чтобы показать направление, куда идти — чтобы сохранить те традиции и ту красоту, которая есть в этом мире: другого такого народа нет», — подчеркнул Куприянов на художественной выставке в Кремле.