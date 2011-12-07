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В Казани представили «Несуровый стиль Геннадия Архиреева»

В Галерее современного искусства Музея изобразительных искусств РТ открылась выставка «Несуровый стиль Геннадия Архиреева». Выставка проходит в рамках нового арт-проекта «Казанское время. Художники 1990-х».

В залах галереи представлены более 70 работ художника из собраний Музея изобразительных искусств РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и частных коллекций. Художник Ильгизар Хасанов воссоздал уголок мастерской Геннадия Архиреева.

Как рассказал инициатор и автор проекта «Казанское время. Художники 1990-х» Евгений Жудров, это самая большая ретроспектива работ Геннадия Архиреева, чье им стало легендой еще при жизни художника.

90-е годы были непростыми, но художественная жизнь в Казани кипела. Художники работали, активно выставлялись и в Татарстане, и в России, и за границей. Задача проекта, в первую очередь, исследовательская — изучить, заполнить пробелы, которые есть в истории изобразительного искусства той эпохи. 


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