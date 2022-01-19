 Данис Зарипов: «Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи»
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Данис Зарипов: «Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи»

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже фабрики клюшек, основанная капитаном ХК «Ак Барс» Данисом Зариповым.

Республика
19 января 2022  16:47
Автор:
Николай Лукоянов

Капитан ХК «Ак Барс» Данис Зарипов заявил, что ничего не слышал о продаже производственного комплекса хоккейных клюшек «ЗаряД» в Челнах, и он продолжает работать. Об этом хоккеист и совладелец производства сообщил «РБК».

«Да, у нас есть это здание, которое мы арендуем. У него есть владелец, который в полном праве выставить его на продажу и продать. Но у нас ничего от этого не меняется, мы остаемся в этом здании и продолжаем работать. Ни о какой продаже предприятия нет, не было и не будет речи», – рассказал он.

По его словам, никто из руководителей и учредителей не в курсе, что корпус якобы продается.

Гендиректор ООО «ЗаряД» Артур Константинов заявил, что договор аренды с ООО «ЗаряД» долгосрочный, так что даже в случае продажи здания это никак не повлияет на работу компании.

Ранее сообщалось, что на сайте купли-продажи «Авито» появилось объявление о продаже фабрики по производству хоккейных клюшек «ЗаряД», расположенный в Набережных Челнах.



 

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