Danone продаст российский бизнес 29-летнему бизнесмену из Казани

Стало известно, что французская компания Danone продаст российские активы татарстанскому бизнесмену Минтимеру Мингазову, который сейчас возглавляет «Вамин Татарстан», доставшийся по наследству от отца.

Мингазов летом вошел в состав директоров переименованной в России компании Danone – Life & Nutrition.

Газета Financial Times выяснила, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев получил письмо, в котором указано желание молочного предприятия купить российский бизнес Danone за $191,5 млн – это 17,7 млрд рублей.

Сама компания Danone пока отказывается комментировать.