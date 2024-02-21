Danone продаст российский бизнес 29-летнему бизнесмену из Казани

news_top_970_100
Республика
21 февраля 2024  13:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Стало известно, что французская компания Danone продаст российские активы татарстанскому бизнесмену Минтимеру Мингазову, который сейчас возглавляет «Вамин Татарстан», доставшийся по наследству от отца.

Мингазов летом вошел в состав директоров переименованной в России компании Danone – Life & Nutrition. 

Газета Financial Times выяснила, что министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев получил письмо, в котором указано желание молочного предприятия купить российский бизнес Danone за $191,5 млн – это 17,7 млрд рублей. 

Сама компания Danone пока отказывается комментировать.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Danone продаст российский бизнес 29-летнему бизнесмену из Казани
Ринат Садыков: на «Играх будущего» работают 2 тысячи волонтеров
Прямо сейчас в Казани стартуют два направления «Игр будущего»
Игра с пространством, световое шоу и искусственный интеллект: что будет на открытии «Игр будущего»
Минниханов встретился с первым вице-президентом Зибабве Чивенга
Педагог-ветеран - 2024: бывших учителей не бывает
«Мы создаем школьный музей»: как проходят уроки патриотизма для юных казанцев
В Казани в этом году начнется строительство новой детской больницы