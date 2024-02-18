«Давно хотел»: Дональд Трамп теперь будет выпускать золотые кроссовки

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Россия/Мир
18 февраля 2024  22:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок, который называется Trump Sneakers.

Пока всего три модели, самая дорогая обойдётся в $399 — это золотые кроссовки с американским флагом и буквой Т. Интересно, что всего выпущена 1 тысяча экземпляров, каждый пронумерован. Несмотря на то, что продажи стартуют только в июле, доступные по предзаказу уже раскуплены.

Самые недорогие в линейке стоят $199, они белые, трикотажные, с флагом США, буквой T и цифрой 45 золотого цвета.

«Я давно хотел это сделать. Со мной работают замечательные люди, и они придумали это. Я думаю, что они будут иметь большой успех»,— заявил Трамп на презентации.

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