«Давно хотел»: Дональд Трамп теперь будет выпускать золотые кроссовки

Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственный бренд кроссовок, который называется Trump Sneakers.

Пока всего три модели, самая дорогая обойдётся в $399 — это золотые кроссовки с американским флагом и буквой Т. Интересно, что всего выпущена 1 тысяча экземпляров, каждый пронумерован. Несмотря на то, что продажи стартуют только в июле, доступные по предзаказу уже раскуплены.

Самые недорогие в линейке стоят $199, они белые, трикотажные, с флагом США, буквой T и цифрой 45 золотого цвета.

«Я давно хотел это сделать. Со мной работают замечательные люди, и они придумали это. Я думаю, что они будут иметь большой успех»,— заявил Трамп на презентации.