Дед Мороз Добрыня: Новый год – время перезагрузки нашей жизни

Виктор Карпеев, больше известный под былинным именем Добрыня, человек разносторонний. По образованию художник, с юности занимается силовыми видами спорта. Предприниматель, мастер спорта по пауэрлифтингу, фитнес-тренер, байкер, организатор силовых и байкерских шоу, кузнец. Дедморозовский стаж – 10 лет. Он и традиционный Дед Мороз, и Дед Мороз байкерский – в кожаной куртке, бандане и на мотоцикле.

Телохранитель Снегурочки

- Что привело вас в ряды профессиональных Дедов Морозов?

- Это получилось случайно. У меня была строительная фирма, дела шли неплохо, но мне хотелось что-то поменять в жизни. Фирму закрыл, но чем заниматься дальше, не знал. Супруга меня поддержала: «Выдохни и просто отдохни – все наладится…». Так и вышло. Это был конец ноября. Рядом с нашим офисом был офис фирмы по организации праздников. Мы хорошо знакомы с ее директором, и он предложил поработать Дедом Морозом.

У него была профессиональная Снегурочка – студентка института культуры, но она отказывалась ездить на вызовы. Работала в паре с Дедом Морозом – молодым парнем, студентом 1-го курса театрального училища. На одном корпоративе случилась непростая ситуация, и он не пришел на защиту Снегурочке. К счастью, она смогла сама постоять за себя. Но сказала, что теперь будет работать только с крепким, сильным мужиком, чтобы чувствовать себя в безопасности.

- Легко вжились в образ Деда Мороза?

- Первый раз выходить на сцену было реально страшно. Опыта выступления никакого. Но чем хороша роль Деда Мороза – он в бороде, шапке, это как маска, за которой можно спрятаться.

Сначала выучил несколько фраз, проводил какие-то несложные конкурсы, потом научился петь и, как ни странно, попадаю в ноты… Оказывается, во мне есть артистические способности, о которых и не подозревал. Мне нравится выступать, я получаю от этого огромное удовольствие. После Деда Мороза стал выступать в силовых шоу.

Фото: © Фарит Муратов

- Пришлось проявлять силовые умения в роли телохранителя Снегурочки?

- До драк, к счастью, ни разу не доходило, но были неприятные моменты. Несколько лет назад приехали на корпоратив в ресторан. Один из гостей сильно выпил и стал вести себя неадекватно: кричал, приставал к Снегурочке. Его пытались успокоить, потом увели из зала, но он вернулся и бросился к Снегурочке с бокалом шампанского. Я перехватил его руку, сжал ладонь: «А теперь, мальчики и девочки, новогоднее чудо. Раз, два, три!» – и бокал в его руке раскололся. Только боль от неглубоких порезов помогла привести человека в чувство. Я понимаю, что это неправильно, но по-другому в тот момент поступить было нельзя.

Чаще всего выступления проходят без происшествий. Люди воспринимают Деда Мороза как сказочный персонаж. Интересно наблюдать, как солидные, взрослые дяденьки и тетеньки возвращаются в детство: читают стихи, поют песенки, водят хороводы – и все искренне, не наигранно. В этом есть новогоднее чудо, и это здорово.

Фото из личных архивов Виктора Карпеева

Совсем не пьющий Дед Мороз

- С детьми работать легче?

- Дети – самые благодарные зрители. Они так верят в Деда Мороза, и сам начинаешь верить, что ты на самом деле волшебник. Поэтому утренники в детском саду – это самое интересное. У меня есть фишка – я сильный Дед Мороз, на мне могут повиснуть человек 20, и я с ними кружусь. Дети обожают этот номер. Мало кто из Дедов Морозов его повторит.

Выезды на дом – тоже интересный опыт. За 10 лет столько историй было… Бывает, все идет по сценарию: родители трезвые, ребенок с радостью встречает Деда Мороза и Снегурочку, читает стихи и получает подарок. А бывает, приезжаешь, папа уже пьяный, мама тоже не очень трезвая, дети бегают, орут, капризничают: «Что ты принес? Не хочу такой подарок! Хочу другой!»

- И что делать в такой ситуации?

- Главное – не растеряться и никогда ни при каких обстоятельствах не выходить из сказочного образа. Надо помнить, Дедушка Мороз – добрый волшебник! Добрый, но строгий и честный. Когда предлагают Деду Морозу выпить, у меня на это есть хорошая отмазка: «Я приехал на оленях. Если сотрудники ГИБДД увидят пьяного Деда Мороза, они меня оштрафуют и отберут оленей». На самом деле я практически не пью, тем более когда за рулем.

Фото: © Дарья Гайнетдинова

- А Дед Мороз Добрыня дарит подарки своим детям?

- Дети уже взрослые – сыну 27 лет, дочке 26. Когда они учились во втором-третьем классе, был забавный случай. Один мой товарищ перед Новым годом спросил их: «А вы Деду Морозу письмо с желаниями написали? Напишите, я передам». Сын попросил у Деда Мороза машинку с дистанционным управлением, дочка – большую куклу в коляске. Я поехал по магазинам, нашел то что надо, привез домой, спрятал.

В новогоднюю ночь нас пригласили в гости соседи. Пока выходили из дома, я незаметно вытащил подарки из тайника и положил под елку. На все у меня ушло 30 секунд. Мы специально сделали так, чтобы дети выходили из дома последние и сами закрыли дверь. Когда вернулись из гостей, они первые вошли в дом, через минуту мы с женой услышали их радостные крики – они увидели подарки! Сюрприз удался. И вот спустя несколько лет сын и дочь спросили: «Пап, объясни, ну откуда взялись подарки под елкой? Понятно, что их не Дед Мороз принес. Но ведь, когда мы все уходили из дома, их там не было». Пришлось раскрыть им секрет.

Фото из личных архивов Виктора Карпеева

Свобода в кузнице и на мотоцикле

- Легко ли зимнему волшебнику было освоить жаркое кузнечное дело?

- Лет 9 назад попал в кузницу известного мастера художественной ковки Алмаза Казакова и понял: это мое! Металл, огонь – они живые! И когда две стихии объединяются, происходит настоящее чудо. Металл становится мягким, податливым, и ты можешь вылепить из него все что угодно.

Алмаз научил меня работать с железом. Был у него подмастерьем. Потом открыл свою кузницу. Дело это совсем не прибыльное. Во-первых, ковка – это технически сложно. Во-вторых, дорого. Людей, готовых платить адекватные деньги за изделия ручной ковки, очень мало. Кузнечным ремеслом сегодня не заработаешь. Я занимаюсь этим больше для души.

Фото из личных архивов Виктора Карпеева

- Художественное образование помогает в ковке?

- Да, оно пригодилось не только в ковке. Умение рисовать реально помогало выжить в 90-е. С работой в те времена было тяжело, зарплату задерживали или не платили вовсе. Я был молодой, неопытный, в семье двое маленьких детей… Чтобы как-то заработать, писал картины – в основном яркие красивые пейзажи небольшого формата. Они неплохо продавались.

Фото из личных архивов Виктора Карпеева

- А откуда у Деда Мороза страсть к мотоциклам?

- Это началось еще до дедморозовского периода моей жизни. Байкеры – это мировое сообщество. Мы обращаемся друг к другу «брат». Это настоящее братство. Ребята ездят по всему миру, и если с тобой, не дай бог, что-нибудь случится, если понадобится помощь, найди байкеров – и тебе помогут. Те, кто на двух колесах, своих в беде не оставляют, мимо не проедут. Не так давно я заглох на дороге. Пока выяснял, что случилось, человек 15 остановились – спрашивали, чем помочь.

- На чем основано это братство?

- На любви к свободе. Мотоцикл – олицетворение свободы. Ты летишь, ветер в лицо… Это ощущение абсолютной свободы – внутренней свободы, свободы передвижения.

Чудо должно быть в нашей жизни

- Добрыня, вы сами верите в Деда Мороза?

- В детстве к нам с братьями приходил Дед Мороз с подарками. И он почему-то был похож на папу.

Это как в стишке:

К нам на елку, ой-ой-ой!

Дед Мороз пришел живой…

На носу-то крапины!

А глаза-то… папины!

В памяти засело, как ходили в детстве на городскую елку. Там такой большой Дед Мороз был с мощным красивым голосом…

- Что для вас Новый год?

- Мне скоро 50, но я все-таки верю в новогодние чудеса и отношусь к Новому году как к волшебству. Чудо должно быть в нашей жизни. И чудо надо делать своими руками.

Для меня Новый год – ощущение перехода на другой уровень. Это время перезагрузки нашей жизни. Не надо тащить за собой прошлые проблемы, обиды, неудачи. В этом, мне кажется, основная философия новогоднего праздника. Дед Мороз – олицетворение этой перезагрузки. Он добрый волшебник, который может выполнить любое желание, но и ты сам для этого должен потрудиться.

- Второй Новый год встречаем в условиях пандемии. Сейчас у людей есть ощущение праздника?

- За эти два года люди устали жить в постоянном внутреннем напряжении и страхе. Праздничное настроение далеко не у всех. Знаю, что сегодня самое заветное желание многих людей на планете – чтобы быстрее закончилась эта пандемия и чтобы мы наконец вернулись к обычной жизни. Надеюсь, Дед Мороз исполнит это желание и в новом году всем нам будет легче.