Дед Мороз Добрыня: Новый год – время перезагрузки нашей жизни

Виктор Карпеев, больше известный под былинным именем Добрыня, человек разносторонний. По образованию художник, с юности занимается силовыми видами спорта. Предприниматель, мастер спорта по пауэрлифтингу, фитнес-тренер, байкер, организатор силовых и байкерских шоу, кузнец. Дедморозовский стаж – 10 лет. Он и традиционный Дед Мороз, и Дед Мороз байкерский – в кожаной куртке, бандане и на мотоцикле.
Телохранитель Снегурочки
- Что привело вас в ряды профессиональных Дедов Морозов?
- Это получилось случайно. У меня была строительная фирма, дела шли неплохо, но мне хотелось что-то поменять в жизни. Фирму закрыл, но чем заниматься дальше, не знал. Супруга меня поддержала: «Выдохни и просто отдохни – все наладится…». Так и вышло. Это был конец ноября. Рядом с нашим офисом был офис фирмы по организации праздников. Мы хорошо знакомы с ее директором, и он предложил поработать Дедом Морозом.
У него была профессиональная Снегурочка – студентка института культуры, но она отказывалась ездить на вызовы. Работала в паре с Дедом Морозом – молодым парнем, студентом 1-го курса театрального училища. На одном корпоративе случилась непростая ситуация, и он не пришел на защиту Снегурочке. К счастью, она смогла сама постоять за себя. Но сказала, что теперь будет работать только с крепким, сильным мужиком, чтобы чувствовать себя в безопасности.
- Легко вжились в образ Деда Мороза?
- Первый раз выходить на сцену было реально страшно. Опыта выступления никакого. Но чем хороша роль Деда Мороза – он в бороде, шапке, это как маска, за которой можно спрятаться.
Сначала выучил несколько фраз, проводил какие-то несложные конкурсы, потом научился петь и, как ни странно, попадаю в ноты… Оказывается, во мне есть артистические способности, о которых и не подозревал. Мне нравится выступать, я получаю от этого огромное удовольствие. После Деда Мороза стал выступать в силовых шоу.
- Пришлось проявлять силовые умения в роли телохранителя Снегурочки?
- До драк, к счастью, ни разу не доходило, но были неприятные моменты. Несколько лет назад приехали на корпоратив в ресторан. Один из гостей сильно выпил и стал вести себя неадекватно: кричал, приставал к Снегурочке. Его пытались успокоить, потом увели из зала, но он вернулся и бросился к Снегурочке с бокалом шампанского. Я перехватил его руку, сжал ладонь: «А теперь, мальчики и девочки, новогоднее чудо. Раз, два, три!» – и бокал в его руке раскололся. Только боль от неглубоких порезов помогла привести человека в чувство. Я понимаю, что это неправильно, но по-другому в тот момент поступить было нельзя.
Чаще всего выступления проходят без происшествий. Люди воспринимают Деда Мороза как сказочный персонаж. Интересно наблюдать, как солидные, взрослые дяденьки и тетеньки возвращаются в детство: читают стихи, поют песенки, водят хороводы – и все искренне, не наигранно. В этом есть новогоднее чудо, и это здорово.
Совсем не пьющий Дед Мороз
- С детьми работать легче?
- Дети – самые благодарные зрители. Они так верят в Деда Мороза, и сам начинаешь верить, что ты на самом деле волшебник. Поэтому утренники в детском саду – это самое интересное. У меня есть фишка – я сильный Дед Мороз, на мне могут повиснуть человек 20, и я с ними кружусь. Дети обожают этот номер. Мало кто из Дедов Морозов его повторит.
Выезды на дом – тоже интересный опыт. За 10 лет столько историй было… Бывает, все идет по сценарию: родители трезвые, ребенок с радостью встречает Деда Мороза и Снегурочку, читает стихи и получает подарок. А бывает, приезжаешь, папа уже пьяный, мама тоже не очень трезвая, дети бегают, орут, капризничают: «Что ты принес? Не хочу такой подарок! Хочу другой!»
- И что делать в такой ситуации?
- Главное – не растеряться и никогда ни при каких обстоятельствах не выходить из сказочного образа. Надо помнить, Дедушка Мороз – добрый волшебник! Добрый, но строгий и честный. Когда предлагают Деду Морозу выпить, у меня на это есть хорошая отмазка: «Я приехал на оленях. Если сотрудники ГИБДД увидят пьяного Деда Мороза, они меня оштрафуют и отберут оленей». На самом деле я практически не пью, тем более когда за рулем.
- А Дед Мороз Добрыня дарит подарки своим детям?
- Дети уже взрослые – сыну 27 лет, дочке 26. Когда они учились во втором-третьем классе, был забавный случай. Один мой товарищ перед Новым годом спросил их: «А вы Деду Морозу письмо с желаниями написали? Напишите, я передам». Сын попросил у Деда Мороза машинку с дистанционным управлением, дочка – большую куклу в коляске. Я поехал по магазинам, нашел то что надо, привез домой, спрятал.
В новогоднюю ночь нас пригласили в гости соседи. Пока выходили из дома, я незаметно вытащил подарки из тайника и положил под елку. На все у меня ушло 30 секунд. Мы специально сделали так, чтобы дети выходили из дома последние и сами закрыли дверь. Когда вернулись из гостей, они первые вошли в дом, через минуту мы с женой услышали их радостные крики – они увидели подарки! Сюрприз удался. И вот спустя несколько лет сын и дочь спросили: «Пап, объясни, ну откуда взялись подарки под елкой? Понятно, что их не Дед Мороз принес. Но ведь, когда мы все уходили из дома, их там не было». Пришлось раскрыть им секрет.
Свобода в кузнице и на мотоцикле
- Легко ли зимнему волшебнику было освоить жаркое кузнечное дело?
- Лет 9 назад попал в кузницу известного мастера художественной ковки Алмаза Казакова и понял: это мое! Металл, огонь – они живые! И когда две стихии объединяются, происходит настоящее чудо. Металл становится мягким, податливым, и ты можешь вылепить из него все что угодно.
Алмаз научил меня работать с железом. Был у него подмастерьем. Потом открыл свою кузницу. Дело это совсем не прибыльное. Во-первых, ковка – это технически сложно. Во-вторых, дорого. Людей, готовых платить адекватные деньги за изделия ручной ковки, очень мало. Кузнечным ремеслом сегодня не заработаешь. Я занимаюсь этим больше для души.
- Художественное образование помогает в ковке?
- Да, оно пригодилось не только в ковке. Умение рисовать реально помогало выжить в 90-е. С работой в те времена было тяжело, зарплату задерживали или не платили вовсе. Я был молодой, неопытный, в семье двое маленьких детей… Чтобы как-то заработать, писал картины – в основном яркие красивые пейзажи небольшого формата. Они неплохо продавались.
- А откуда у Деда Мороза страсть к мотоциклам?
- Это началось еще до дедморозовского периода моей жизни. Байкеры – это мировое сообщество. Мы обращаемся друг к другу «брат». Это настоящее братство. Ребята ездят по всему миру, и если с тобой, не дай бог, что-нибудь случится, если понадобится помощь, найди байкеров – и тебе помогут. Те, кто на двух колесах, своих в беде не оставляют, мимо не проедут. Не так давно я заглох на дороге. Пока выяснял, что случилось, человек 15 остановились – спрашивали, чем помочь.
- На чем основано это братство?
- На любви к свободе. Мотоцикл – олицетворение свободы. Ты летишь, ветер в лицо… Это ощущение абсолютной свободы – внутренней свободы, свободы передвижения.
Чудо должно быть в нашей жизни
- Добрыня, вы сами верите в Деда Мороза?
- В детстве к нам с братьями приходил Дед Мороз с подарками. И он почему-то был похож на папу.
Это как в стишке:
К нам на елку, ой-ой-ой!
Дед Мороз пришел живой…
На носу-то крапины!
А глаза-то… папины!
В памяти засело, как ходили в детстве на городскую елку. Там такой большой Дед Мороз был с мощным красивым голосом…
- Что для вас Новый год?
- Мне скоро 50, но я все-таки верю в новогодние чудеса и отношусь к Новому году как к волшебству. Чудо должно быть в нашей жизни. И чудо надо делать своими руками.
Для меня Новый год – ощущение перехода на другой уровень. Это время перезагрузки нашей жизни. Не надо тащить за собой прошлые проблемы, обиды, неудачи. В этом, мне кажется, основная философия новогоднего праздника. Дед Мороз – олицетворение этой перезагрузки. Он добрый волшебник, который может выполнить любое желание, но и ты сам для этого должен потрудиться.
- Второй Новый год встречаем в условиях пандемии. Сейчас у людей есть ощущение праздника?
- За эти два года люди устали жить в постоянном внутреннем напряжении и страхе. Праздничное настроение далеко не у всех. Знаю, что сегодня самое заветное желание многих людей на планете – чтобы быстрее закончилась эта пандемия и чтобы мы наконец вернулись к обычной жизни. Надеюсь, Дед Мороз исполнит это желание и в новом году всем нам будет легче.