День республики и города в Казани: праздничные мероприятия 30 августа 2024 года

Фото: Фарит Муратов

Каждый год Казань преображается, принимая гостей и жителей на празднование Дня республики и города. В 2024 году нашему прекрасному городу исполняется 1019 лет, а Республика Татарстан отмечает свой 34-й день рождения. В этом году организаторы приготовили обширную программу, полную удивительных мероприятий, которые позволят всем окунуться в атмосферу радости и творчества.

Основные события праздника

Праздничные мероприятия начнутся ранним утром 30 августа. В 10.00 на набережной Казанки состоится официальное открытие самого большого детского парка в Татарстане - «Елмай». Гости смогут насладиться интерактивными программами, участием в кулинарных мастер-классах и посещением детского книжного магазина. Выставка иллюстратора Натальи Демьяненко «Мой дом на воде» преобразит пространство парка и добавит ему уникальности.

В Фуксовском саду, также открывающем свои двери после реконструкции, состоятся экскурсии с участием известного краеведа Марка Шишкина и ландшафтного архитектора Артема Паршина. Эта локация станет отличным местом для семейного отдыха.

Фестивали и концерты

С 10.00 до 22.00 в экстрим-парке «Урам» пройдет фестиваль уличных культур «Урам Фест». В программе - танцевальные батлы, стритбольный турнир, арт-зона с выставками и мастер-классами, а также выступления известных диджеев и музыкантов.

В это же время на территории Казанского кремля начнется фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». Гостей ждут живая музыка, выставка местных дизайнеров и лекции по культурным аспектам региона.

Одним из самых ярких моментов будет массовая регистрация брака в центре семьи «Казан» в 10.30. Такое событие привлекает внимание не только участников, но и многочисленных зрителей. Праздничные поздравления и музыкальные выступления создадут неповторимую атмосферу.

Далее на площади у театра имени Камала пройдет республиканский фестиваль народного творчества «Играй, гармонь», где более 100 музыкантов представят свое мастерство. Парад гармонистов добавит празднику особую яркость, продвигаясь к Казанскому кремлю.

Спортивные мероприятия и народные гулянья

С 12.00 до 21.00 на улице Марджани будет проходить фестиваль народного костюма «Милли Кием», в этом году посвященный истории казанского театра. Для ценителей культуры это отличный шанс увидеть многообразие традиционных нарядов и узнать о богатом наследии региона.

На площади у центра семьи «Казан» в 13.00 стартует мотофестиваль «Два кремля». Здесь зрители смогут увидеть впечатляющие мототрюки, а также насладиться выступлениями известных артистов, таких как рэпер ST.

Фольклорный фестиваль «Казан сөлгесе» на улице Каюма Насыри начнется в 13.00 и соберет более 300 исполнителей народного жанра, что станет настоящим праздником для любителей фольклора.

Для спортсменов и активных горожан запланирован открытый урок йоги, турниры по шахматам, легкой атлетике, мини-футболу и другим видам спорта в парке имени Горького.

Заключительный концерт и оперный фестиваль

Наконец, грандиозный праздник завершится оперным фестивалем «Казанская осень» в 19.30. На площади перед Дворцом земледельцев выступят выдающиеся исполнители, а вход будет свободным для всех желающих.

В это же время у центра семьи «Казан» пройдет праздничная концертная программа с участием популярных артистов, которая завершится выступлением Димы Билана и группы «Братья Грим».

Празднование Дня Республики и города обещает стать настоящим событием для всех казанцев и гостей столицы Татарстана, предлагая им множество развлечений, культурных мероприятий и незабываемых впечатлений. Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника!