День Молодежи в Казани пройдет с грандиозным фестивалем и спортивными состязаниями

В этом году День Молодежи в Казани обещает стать ярким и запоминающимся событием. Город готовится к масштабному фестивалю, бюджет которого составит около 8 миллионов рублей.

День молодежи соберёт казанскую молодежь 29 июня с 10:00 до 22:00 в экстрим-парке «Урам». Мероприятие предназначено для всех жителей города и гостей республики, желающих провести время в активной и позитивной атмосфере, сообщает Министерство по делам молодёжи РТ.

Из федерального бюджета на мероприятие выделят 6,4 миллиона рублей, оставшиеся 1,5 миллиона рублей покроет Татарстан. В рамках фестиваля ожидается участие не менее 50 тысяч человек.

В программе Дня Молодёжи-2024 запланированы образовательные площадки, кибертурнир, турнир по настольному теннису, развлекательную программу, партнерские зоны, а также главное событие – концерт с участием артиста российской эстрады и отдельная музыкальная площадка.

Для концертной программы будут оборудованы две сцены: главная и малая. На главной сцене выступит звезда российской эстрады, продолжительность концерта составит не менее 40 минут. Также в программе запланированы выступления местных музыкальных коллективов и работа двух ведущих.

Кроме музыкальной программы, гостей фестиваля ждем спортивные соревнования. В первый раз на Дне Молодежи в Казани пройдет бег с препятствиями, отдельно для мужчин и женщин. Желающие смогут зарегистрироваться онлайн и поучаствовать в соревнованиях.

В день фестиваля будет осуществляться прямая трансляция концерта на главной сцене для тех, кто не смог посетить мероприятие лично.