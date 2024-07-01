День молодежи в Казани собрал свыше 50 тысяч человек

Празднование Дня молодежи в Казани, прошедшее 29 июня на площадке экстрим-парка «УРАМ», стало ярким событием для более чем 50 тысяч человек. Фестиваль работал с 10:00 до 22:00 и предлагал восемь тематических площадок.

Вечер завершился праздничным концертом с участием певицы Ольги Серябкиной и рэпера Нурминского.

В этом году День молодежи в Казани был приурочен к Году семьи в России. На площадке работал игровой ЗАГС, где 500 человек заключили браки. Особо запоминающимся моментом стало реальное заключение брака Виктором Шевелевым и Лианой Шайхинуровой.

Одними из самых популярных активностей на фестивале стали спортивные соревнования, в которых приняли участие более 800 человек из 15 городов России, включая Москву, Екатеринбург, Уфу, Самару и Пермь.