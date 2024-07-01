День молодежи в Казани собрал свыше 50 тысяч человек

news_top_970_100
Город
1 июля 2024  17:54
Автор:
Эндже Гарафиева

Празднование Дня молодежи в Казани, прошедшее 29 июня на площадке экстрим-парка «УРАМ», стало ярким событием для более чем 50 тысяч человек. Фестиваль работал с 10:00 до 22:00 и предлагал восемь тематических площадок.

Вечер завершился праздничным концертом с участием певицы Ольги Серябкиной и рэпера Нурминского.

В этом году День молодежи в Казани был приурочен к Году семьи в России. На площадке работал игровой ЗАГС, где 500 человек заключили браки. Особо запоминающимся моментом стало реальное заключение брака Виктором Шевелевым и Лианой Шайхинуровой.

Одними из самых популярных активностей на фестивале стали спортивные соревнования, в которых приняли участие более 800 человек из 15 городов России, включая Москву, Екатеринбург, Уфу, Самару и Пермь.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанские врачи спасли руку татарстанцу, который разрезал ее профнастилом
В Татарстане набирают бойцов в именной батальон «Батыр»
День молодежи в Казани собрал свыше 50 тысяч человек
МЧС поделилось информацией о возгорании в Раифском заповеднике
Татарстан готовится к аномальной жаре: воздух прогреется до +36
Росреестр по РТ отчитался о количестве оформленных льготных ипотек
В Казани экстренного отключили дом от газа из-за его утечки
Темпы ввода ИЖС в Казани за полгода выросли в 4,5 раза