Депутат Госдумы из Татарстана Олег Морозов высказался об инаугурации Путина

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Россия/Мир
7 мая 2024  16:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Инаугурация Владимира Путина проходит в судьбоносный момент для страны. Так считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

По его словам, сегодняшняя церемония – это фактор сплочения нации и главный эффект инаугурации. Мир ждет, будет ли Россия дрогнуть или встать во весь рост.

Нервозность в стане врагов и иноагентов связана с ответом на этот вопрос.

Напомним, инаугурация прошла сегодня в Кремле, включая вступительную речь и смотр Президентского полка. После инаугурации Путин посетил благодарственный молебен.

Для Владимира Путина это пятый президентский срок. Свой пост он будет занимать до 2030 года.

 

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