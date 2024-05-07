Депутат Госдумы из Татарстана Олег Морозов высказался об инаугурации Путина

Инаугурация Владимира Путина проходит в судьбоносный момент для страны. Так считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

По его словам, сегодняшняя церемония – это фактор сплочения нации и главный эффект инаугурации. Мир ждет, будет ли Россия дрогнуть или встать во весь рост.

Нервозность в стане врагов и иноагентов связана с ответом на этот вопрос.

Напомним, инаугурация прошла сегодня в Кремле, включая вступительную речь и смотр Президентского полка. После инаугурации Путин посетил благодарственный молебен.

Для Владимира Путина это пятый президентский срок. Свой пост он будет занимать до 2030 года.