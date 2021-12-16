Депутат Госдумы от РТ назвал пенсионные выплаты к Новому году «не совсем продуманным решением»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов назвал пенсионные выплаты к Новому году «не совсем продуманным решением». Об этом сообщает «Татарстан-24».

Он сказал, что прежде чем выступать с такими предложениями, нужно сообщать источник, откуда будут выплачиваться деньги.

«Такие вопросы периодически появляются от парламентской оппозиции. Парламентская оппозиция в попытке быть более популярной периодически вносит такие возможности, при этом они не говорят, откуда взять деньги», — заявил депутат.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что для пенсионеров на постоянной основе предлагают внести новогодние выплаты. Сейчас законопроект направлен в Правительство России.

«Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — сказано в законопроекте.