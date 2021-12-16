В Госдуме РФ предложили выплачивать пожилым людям предновогодние «пенсии»

В Государственной думе выступили с предложением выплачивать предновогоднюю пенсию пожилым людям, сообщаеют «Известия», ссылаясь на пояснительную записку к документу.

По мнению депутатов, крайне негативное влияние на благосостояние пенсионеров оказывает высокая инфляция. Также они указали на то, что реальная пенсия перед Новым Годом падает, так как в этот период россияне тратят много денег на подготовку к новогоднему празднованию.

«Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — сказано в законопроекте.

Предновогодние пенсии планируется выплачивать всем группам пенсионеров.

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