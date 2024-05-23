Депутат Госдумы Топилин высказался об изменениях в налоговом законодательстве России

В Госдуме РФ рассмотрели вопросы изменений в налоговое законодательство России на парламентских слушаниях. По мнению депутата Госдумы Максима Топилина, оптимизация параметров налоговой системы необходима для адаптации к новым вызовам и задачам.

Изменения налога на доходы физлиц (НДФЛ) были предложены, но большая часть населения не затронута, считает он. Увеличение отдельной прогрессии затронет только высокодоходную группу населения, что составляет около 10% населения.

Средства, полученные от изменений, будут направлены на решение социальных проблем страны. Будут совершенствовать систему налоговых вычетов для стимулирования рождаемости и поддержки самозанятых.

Также депутаты обсудили инициативу создания дополнительных источников доходов для муниципалитетов для стимулирования инвестиций в высокотехнологичные и трудоемкие проекты. Следующим шагом станет разработка рекомендаций для Правительства РФ на основе обсуждений. Важно принять все законы, связанные с изменениями налоговой системы, до конца июля.